Nhiều năm về làm dâu, Hà Tăng vẫn âm thầm gìn giữ món quà quý được bố chồng tặng 8 năm trước

Tăng Thanh Hà từng là sao nữ được yêu mến của màn ảnh Việt. Thế nhưng sau khi lấy chồng, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sống khép kín, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân với công chúng. Cũng vì vậy mà mọi tin tức liên quan đến bà xã Louis Nguyễn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

8 năm về làm dâu hào môn, Hà Tăng vẫn chọn cách sống giản dị. Cô không chạy theo hàng hiệu đắt tiền dù có tài sản không kém cạnh bất kỳ chân dài đình đám nào của làng giải trí Việt. Bà xã Louis Nguyễn nằm trong số những mỹ nhân sở hữu cuộc sống giàu sang bậc nhất hiện nay và có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng.