Nhiều năm về làm dâu, Hà Tăng vẫn âm thầm gìn giữ món quà quý được bố chồng tặng 8 năm trước

Hậu trường 15/06/2020 16:42

Cách sống tình cảm, tinh tế là một trong những lý do giúp diễn viên Tăng Thanh Hà được cả nhà chồng quý mến.

Tăng Thanh Hà từng là sao nữ được yêu mến của màn ảnh Việt. Thế nhưng sau khi lấy chồng, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sống khép kín, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân với công chúng. Cũng vì vậy mà mọi tin tức liên quan đến bà xã Louis Nguyễn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

8 năm về làm dâu hào môn, Hà Tăng vẫn chọn cách sống giản dị. Cô không chạy theo hàng hiệu đắt tiền dù có tài sản không kém cạnh bất kỳ chân dài đình đám nào của làng giải trí Việt. Bà xã Louis Nguyễn nằm trong số những mỹ nhân sở hữu cuộc sống giàu sang bậc nhất hiện nay và có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng.

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Tăng Thanh Hà được lòng bố chồng...
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... và các thành viên trong gia đình ông xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Mới đây, Hà Tăng một lần nữa chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng bởi hành động vô cùng tinh tế của mình. Cụ thể, khi đăng tải bức ảnh đi ăn cùng ông xã Louis Nguyễn, nàng "Út Nhỏ" gây chú ý khi mang chiếc đồng hồ có giá trị 1,1 tỷ đồng. Được biết, đây là món quà do chính tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng Hà Tăng năm 2012 khi cô về làm dâu.

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Lần gần nhất Hà Tăng mang chiếc đồng hồ quý này là khi đi ăn với chồng - Ảnh: Internet
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Cận mẫu đồng hồ vàng có nạm kim cương doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tặng con dâu - Ảnh: Internet

Suốt 8 năm qua, nữ diễn viên vẫn cất giữ món quà được bố chồng tặng kỹ lưỡng. Thi thoảng mọi người mới thấy cô sử dụng khi tham gia những sự kiện quan trọng, ý nghĩa.

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Trong những sự kiện quan trọng, cô luôn mang chiếc đồng hồ đắt giá này - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn "về chung nhà" vào năm 2012. Từ khi lấy chồng, "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời rút lui khỏi showbiz, chuyên tâm lo cho tổ ấm riêng và phụ kinh doanh với chồng. Hiện cặp đôi có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu "đủ nếp đủ tẻ". Thi thoảng cô chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con khiến công chúng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   diễn viên Tăng Thanh Hà Hà Tăng Johnathan Hạnh Nguyễn

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