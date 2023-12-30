Nhan sắc Việt bội thu thành tích trên đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm 2023

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Ba Lan dự thi, người đẹp dần củng cố được niềm tin và chứng minh được khả năng của mình trước công chúng. Bên cạnh á hậu 4, cô đoạt giải phụ Người đẹp có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Mở đầu chuỗi thành tích của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế chắc hẳn phải kể đến Đặng Thanh Ngân khi xuất sắc giành danh hiệu á hậu 4 Miss Supranational vào tháng 7/2023. Khi được công bố thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Thanh Ngân không gặp được nhiều thuận lợi như các đại diện khác vì lượng fan ủng hộ không nhiều và còn vướng ồn ào "mua suất" đại diện.

Lê Hoàng Phương là cái tên đã khá quen thuộc với fan nhan sắc trong nhiều năm qua bởi hành trình nỗ lực, không ngừng nghỉ để đạt đến ngôi vị Hoa hậu. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Hoàng Phương được nhiều người hâm mộ kì vọng đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam tại Miss Supranational, sau giải á hậu 2 của Kim Duyên năm 2022. Tính đến nay, đây là lần thứ 3 Việt Nam lọt top 5 cuộc thi có tuổi đời 14 năm này. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Hoàng Phương được nhiều người hâm mộ kì vọng đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Và đúng như kì vọng của fan sắc đẹp, xuyên suốt hành trình tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương có đều sự thể hiện xuất sắc. Nhờ vậy, tân hoa hậu Miss Grand Vietnam đã vươn lên ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023. Ngay sau đêm Chung kết cô đã gửi lời cảm ơn đến khán giả nước nhà ủng hộ và bắt tay vào tham gia những dự án trên cương vị mới. Song sau đó, nhiều ồn ào xảy ra với người đẹp liên quan đến phía nhà tài trợ cuộc thi, dù vậy cô vẫn được rất nhiều fan yêu thương.

Xuyên suốt hành trình tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương có đều sự thể hiện xuất sắc. Nhờ vậy, tân hoa hậu Miss Grand Vietnam đã vươn lên ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng - Á hậu 2 tại Hoa hậu Liên lục địa 2023

Lê Nguyễn Ngọc Hằng lột xác ngoạn mục trong suốt hành trình đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2023. Nàng hậu chinh phục lòng tin của fan sắc đẹp nhờ sự tự tin trong giao tiếp, trình diễn cùng phong thái chuyên nghiệp và ứng xử thông minh.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng lột xác ngoạn mục trong suốt hành trình đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2023

Do đó, kết quả chung cuộc Ngọc Hằng đã xuất sắc cán mốc vị trí Á hậu 2 tại Hoa hậu Liên lục địa 2023 và giải phụ Hoa hậu Liên lục địa châu Á - châu Đại Dương. Dù không thể lặp lại kỳ tích của đàn chị Bảo Ngọc nhưng người đẹp sinh năm 2003 vẫn nhận sự yêu mến, ủng hộ nhiệt tình của fan sắc đẹp tại quê nhà.

Nàng hậu chinh phục lòng tin của fan sắc đẹp nhờ sự tự tin trong giao tiếp, trình diễn cùng phong thái chuyên nghiệp và ứng xử thông minh

Đỗ Thị Lan Anh - Miss Earth Water (tương đương á hậu 2)

Đỗ Thị Lan Anh là một gương mặt hoàn toàn mới lạ và lần đầu tiên tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn. Tuy nhiên, ngay từ khi xuất phát, người đẹp đã gây ấn tượng bởi kỹ năng ứng xử tiếng Anh lưu loát và sự cố gắng luyện tập không ngừng. Thời điểm mới đăng quang, dù bị chê nhan sắc nhưng cô ra sức tập luyện để nâng cao hình thể, kỹ năng trình diễn, thực hiện dự án môi trường.

Ngay từ khi xuất phát, người đẹp đã gây ấn tượng bởi kỹ năng ứng xử tiếng Anh lưu loát và sự cố gắng luyện tập không ngừng

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của Đỗ Thị Lan Anh đã giúp cô gặt hái thành tích Miss Earth Water (tương đương á hậu 2) tại đấu trường quốc tế năm nay. Ngoài danh hiệu á hậu 2, Lan Anh còn giành được 2 giải phụ: Best Appearance (Màn xuất hiện ấn tượng nhất) và Best National Costume (Trang phục truyền thống đẹp nhất). Đây là lần thứ hai Việt Nam lọt top 4 chung cuộc Miss Earth, sau ngôi vị hoa hậu của Nguyễn Phương Khánh năm 2018.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của Đỗ Thị Lan Anh đã giúp cô gặt hái thành tích Miss Earth Water (tương đương á hậu 2) tại đấu trường quốc tế năm nay

Nguyễn Phương Nhi - Top 15 Miss International 2023

Khi được công bố đại diện Việt Nam là Nguyễn Phương Nhi tại đấu trường Miss International 2023, người đẹp được công chúng kỳ vọng nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, suốt thời gian dự thi tại Nhật Bản, Phương Nhi nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đọc sai tên cuộc thi thành Miss Intercontinental, gặp lỗi kiến thức khi cho rằng Cambodia và Campuchia là 2 nước khác biệt, khiến cô phải lên tiếng xin lỗi.

Khi được công bố đại diện Việt Nam là Nguyễn Phương Nhi tại đấu trường Miss International 2023, người đẹp được công chúng kỳ vọng nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ

Cuối cùng, sau những cố gắng từ những lỗi sai nhỏ, Phương Nhi cũng thành công ghi tên nhan sắc Việt vào top 15 Miss International 2023. Sau Chung kết, cô nàng òa khóc nức nở và chia sẻ cùng khán giả: "Hành trình tại Miss International là hành trình thanh xuân đáng nhớ của mình. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và ủng hộ cho Nhi. Biết ơn và xin lỗi mọi người nhiều".