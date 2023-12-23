Á hậu 2 Miss Earth Đỗ Lan Anh tiết lộ chấn thương suốt 3 tuần thi nhưng chưa từng có ý định ngừng cố gắng

Hậu trường 23/12/2023 09:41

Dù chân đau, Đỗ Lan Anh chưa từng có ý nghĩ rút lui khỏi cuộc thi. Cô cho hay đến với Miss Earth vì yêu với môi trường nên không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tối ngày 22/12, đêm Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2023 diễn ra tại TP.HCM thu hút nhiều sự quan tâm. Đại diện Việt Nam là Đỗ Lan Anh xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất. Tại họp báo ngay sau đêm chung kết, nàng hậu lần đầu hé lộ tình trạng chấn thương chân trong suốt cuộc thi. 

Cụ thể, cô cho biết bị viêm khớp cổ chân ngay khi bắt đầu cuộc thi, gặp khó khăn trong di chuyển, không thể tập mang giày cao gót như các thí sinh khác. Ngoài ra do chấn thương, đại diện Việt Nam đi lại bất tiện, chịu cơn đau mỗi khi lên xuống cầu thang. Cô chủ yếu mang giày bệt trong các vòng thi và để dành đôi giày cao gót cho đêm chung kết.

Á hậu 2 Miss Earth Đỗ Lan Anh tiết lộ chấn thương suốt 3 tuần thi nhưng chưa từng có ý định ngừng cố gắng - Ảnh 1
Cô cho biết bị viêm khớp cổ chân ngay khi bắt đầu cuộc thi, gặp khó khăn trong di chuyển, không thể tập mang giày cao gót như các thí sinh khác

Tuy nhiên, Đỗ Lan Anh chưa từng có ý nghĩ rút lui khỏi cuộc thi. Cô cho hay đến với Miss Earth vì yêu với môi trường nên không dễ dàng từ bỏ như vậy. Khép lại cuộc thi, hoa hậu sẽ điều trị viêm khớp cổ chân bằng phương pháp uống và tiêm thuốc.

Lan Anh sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học California State University of Fullerton. Cô sống ở Mỹ 20 năm, biết nói bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng cân đối 85-60-95 cm.

Lần đầu tiên thi sắc đẹp và đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế, dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng người đẹp sinh năm 1997 dần cải thiện khả năng catwalk, biểu cảm khi sải bước trên sân khấu và được khán giả đánh giá cao vì sự cố gắng không ngừng.

Á hậu 2 Miss Earth Đỗ Lan Anh tiết lộ chấn thương suốt 3 tuần thi nhưng chưa từng có ý định ngừng cố gắng - Ảnh 2
Ngoài ra do chấn thương, đại diện Việt Nam đi lại bất tiện, chịu cơn đau mỗi khi lên xuống cầu thang

Trong đêm chung kết, khi được gọi tên vào top 8 để tham gia phần thi thuyết trình, Đỗ Thị Lan Anh nhận câu hỏi ưu, nhược điểm của trí tuệ nhân tạo (AI). Đại diện Việt Nam ghi điểm khi trả lời tiếng Anh lưu loát. Cô nhận định môi trường không biên giới, chúng ta đang sống trong thế giới tràn ngập thông tin, dữ liệu. Người đẹp cho rằng AI có khả năng hỗ trợ nhưng cũng làm tổn thương con người. Chúng ta phải biết sử dụng năng lực bản thân thực tế để sử dụng công nghệ.

Sau phần thuyết trình, người đẹp vỡ oà khi được gọi tên vào top 4. Lan Anh ôm ngực, trợn mắt và há hốc vì không dám tin. Cô mất vài giây để lấy lại bình tĩnh và bước lên trên sân khấu. 

Á hậu 2 Miss Earth Đỗ Lan Anh tiết lộ chấn thương suốt 3 tuần thi nhưng chưa từng có ý định ngừng cố gắng - Ảnh 3
Trong đêm chung kết, khi được gọi tên vào top 8 để tham gia phần thi thuyết trình, Đỗ Thị Lan Anh nhận câu hỏi ưu, nhược điểm của trí tuệ nhân tạo (AI)

Danh hiệu hoa hậu Trái đất gọi tên người đẹp 18 tuổi Drita Ziri đến từ Albania, Miss Air (Hoa hậu Khí) - tương đương á hậu 1 - là đại diện Philippines, Miss Fire (Hoa hậu Lửa) - tương đương á hậu 3 - là chân dài người Thái Lan.

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"Trải qua nhiều thăng trầm, tôi hiểu cuộc sống rất ngắn, rất mong manh, có thể làm được gì đó tốt đẹp cho cuộc sống thì nên làm", hoa hậu Phạm Lan Anh chia sẻ.

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