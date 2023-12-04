Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau?

Hậu trường 04/12/2023 15:55

Sự cố của Hoa hậu Lan Anh tại thảm xanh Miss Earth 2023 gây chú ý toàn sự kiện.

Chiều ngày 03/12, tại sự kiện "Xin Chao Miss Earth 2023 In Vietnam" thuộc khuôn khổ Hoa hậu Trái Đất lần thứ 23 được diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lan Anh xuất hiện với trang phục gợi cảm, sang trọng và ghi điểm với thần thái rạng rỡ, hút mắt.

Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau? - Ảnh 1
ại diện Việt Nam là Hoa hậu Lan Anh xuất hiện với trang phục gợi cảm, sang trọng và ghi điểm với thần thái rạng rỡ, hút mắt

Tuy nhiên, không may khi bước trên thảm xanh để tạo dáng, Miss Earth Vietnam 2023 bị vấp chiếc váy và ngã khuỵa xuống. Sau đó, người đẹp sinh năm 1997 đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lấy lại thần thái để đứng dậy tiếp tục tạo dáng. 

Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau? - Ảnh 2
Tuy nhiên, không may khi bước trên thảm xanh để tạo dáng, Miss Earth Vietnam 2023 bị vấp chiếc váy và ngã khuỵa xuống

Chia sẻ với truyền thông về đại diện của Việt Nam năm nay tại Miss Earth, Trương Ngọc Ánh - chủ tịch Hoa hậu Trái đất Việt Nam cho biết: “Lan Anh năm nay giữ một vai trò khá quan trọng bởi vì là đại diện nước chủ nhà. Không chỉ là thí sinh đi thi, cô ấy sẽ là một đại sứ để giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, con người, nét đẹp của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Trong thời gian vừa rồi, sau khi đăng quang Miss Earth VietNam 2023, Lan Anh không có quá nhiều thời gian và phải tập luyện tất cả mọi thứ vì là cô gái lần đầu tiên đi catwalk. Tôi cũng biết là rất áp lực cho bạn nhưng áp lực mới tạo được kim cương. Hy vọng Lan Anh sẽ tự tin và tỏa sáng trong cuộc thi Miss Earth 2023”.

Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau? - Ảnh 3
Nữ chủ tịch Miss Earth VietNam còn cho biết, trong thời gian qua Lan Anh phải liên tục tập luyện trên giày cao gót nên vừa rồi gặp chấn thương, phải nằm viện để kiểm tra và nghỉ ngơi. 

Đồng thời, nữ chủ tịch Miss Earth VietNam còn cho biết, trong thời gian qua Lan Anh phải liên tục tập luyện trên giày cao gót nên vừa rồi gặp chấn thương, phải nằm viện để kiểm tra và nghỉ ngơi. 

“Thời gian qua, Lan Anh làm việc liên tục khi vừa kết thúc Hoa hậu Trái đất Việt Nam là bắt đầu chuẩn bị, tập luyện để đến với Miss Earth. Với một cô gái lần đầu tiên đi giày cao gót, phải tập luyện liên tục nên bạn có lúc áp lực. Lan Anh từng tâm sự với tôi là ‘Em không nghĩ làm hoa hậu lại khó như vậy. Nhưng càng khó, em càng cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng những người xung quanh đã ủng hộ” - Trương Ngọc Ánh nói.

Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau? - Ảnh 4
Hiện tại, tình hình chân của Lan Anh đã được cải thiện sau khi được nghỉ ngơi

Hiện tại, tình hình chân của Lan Anh đã được cải thiện sau khi được nghỉ ngơi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, người đẹp sinh năm 1997 đang nỗ lực “tranh tài đọ sắc” với dàn người đẹp tại cuộc thi năm nay và đặt mục tiêu chinh phục vương miện. 

Trong những ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam nhận được cơn mưa lời khen từ các thí sinh khác cũng như người hâm mộ vì hành động tinh tế đối với bạn bè quốc tế. Điều này giúp cho hình ảnh của quốc gia đăng cai trở nên đẹp và thiện cảm hơn trong mắt của các thí sinh đến từ nhiều đất nước khác nhau trên thế giới. 

Đại diện Miss Earth Việt Nam 2023 liên tục vấp ngã trên thảm xanh, Trương Ngọc Ánh tiết lộ lý do xót xa phía sau? - Ảnh 5
Tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023, người đẹp giành chiến thắng thuyết phục và nhận được sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo khán giả

Đỗ Thị Lan Anh sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại Học California State University of Fullerton. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 85-60-95 cm. Tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023, người đẹp giành chiến thắng thuyết phục và nhận được sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo khán giả. Cô được đánh giá về khả năng nói tiếng Anh cũng như tinh thần nhiệt huyết tạo ra các dự án bảo vệ môi trường. 

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