Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen

Hậu trường 27/05/2023 08:12

Diện mạo hiện tại của diễn viên Việt Anh khiến khán giả phải chú ý đến.

Gần đây nhất, nam diễn viên Việt Anh khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi lộ diện trong buổi tiệc cùng bạn bè. 'Nam thần truyền hình' diện cả một "cây đen" đơn giản, đội mũ lưỡi trai và tươi cười rạng rỡ khi hội tụ bên những người thân thiết. Tuy nhiên, người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của Việt Anh.

Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen - Ảnh 1
Việt Anh xuất hiện cùng bạn bè với phong cách ăn mặc đơn giản

Theo đó, một bộ phận khán giả nhận xét Việt Anh qua camera thường trông có phần tăng cân nhẹ. Điều đó thể hiện rõ qua gương mặt bầu bĩnh của nam diễn viên. Song, nhiều người lại cho rằng dù tăng cân nhưng Việt Anh trông vẫn phong độ và có phần vạm vỡ hơn trước đây. Nhiều ý kiến khác cho rằng do chọn chế độ camera góc rộng nên nhìn người của Việt Anh bị kéo giãn ra mà thôi.

Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen - Ảnh 2
Nhan sắc của Việt Anh qua camera thường cũng 'không phải dạng vừa' 

Ngoài đời, Việt Anh cũng gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung. Ở tuổi 41 nhưng nam diễn viên vẫn được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình phong độ, điển trai. Thế nên, hình ảnh được cho có phần tăng cân của Việt Anh mới đây khiến dân tình bất ngờ và bàn tán rôm rả.

Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen - Ảnh 3
Việt Anh được khán giả biết đến là một trong những "nam thần" của phim truyền hình Việt

Thông tin thêm, diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, SN 1981 tại Hà Nội.  Sau khi học xong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2003, cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 của anh đã hình thành khi anh theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. 

Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen - Ảnh 4

Năm 2021, Việt Anh là 1 trong 10 nghệ sĩ đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT

Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen - Ảnh 5
Anh để lại ấn tượng và trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt qua hàng loạt vai diễn nổi tiếng trong các dự án phim truyền hình của VFC

Anh để lại ấn tượng và trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt qua hàng loạt vai diễn nổi tiếng trong các dự án phim truyền hình của VFC như "Chạy án", "Khi đàn chim trở về",  "Tình yếu không hẹn trước", "Chỉ có thể là yêu", "Người phán xử", "Sinh tử", "Mê cung", "Hướng dương ngược nắng", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"…

Soi nhan sắc diễn viên Việt Anh dưới camera thường, có thật sự 'chuẩn soái ca' như lời đồn?

Soi nhan sắc diễn viên Việt Anh dưới camera thường, có thật sự 'chuẩn soái ca' như lời đồn?

Việt Anh vẫn giữ được phong độ như xưa, vóc dáng chuẩn nam thần màn ảnh Việt.

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