Nhan sắc gần đây của 'nam thần truyền hình' Việt Anh ra sao mà khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ một phen

Gần đây nhất, nam diễn viên Việt Anh khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi lộ diện trong buổi tiệc cùng bạn bè. 'Nam thần truyền hình' diện cả một "cây đen" đơn giản, đội mũ lưỡi trai và tươi cười rạng rỡ khi hội tụ bên những người thân thiết. Tuy nhiên, người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của Việt Anh.

Việt Anh xuất hiện cùng bạn bè với phong cách ăn mặc đơn giản

Theo đó, một bộ phận khán giả nhận xét Việt Anh qua camera thường trông có phần tăng cân nhẹ. Điều đó thể hiện rõ qua gương mặt bầu bĩnh của nam diễn viên. Song, nhiều người lại cho rằng dù tăng cân nhưng Việt Anh trông vẫn phong độ và có phần vạm vỡ hơn trước đây. Nhiều ý kiến khác cho rằng do chọn chế độ camera góc rộng nên nhìn người của Việt Anh bị kéo giãn ra mà thôi.