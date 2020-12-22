Nguyệt Ánh cùng chồng Ấn Độ và con trai chụp ảnh Giáng sinh, nhan sắc quý tử chiếm trọn spotlight

Hậu trường 22/12/2020 16:38

Loạt ảnh đón Giáng sinh của gia đình nữ diễn viên Nguyệt Ánh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nguyệt Ánh được nhiều khán giả biết đến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: “Cổng mặt trời”, “Thứ ba học trò”, “Dòng sông huynh đệ”, “Giấc mơ cổ tích”… Năm 2017, nữ diễn viên bất ngờ lên xe hoa với ông xã người Ấn Độ. Hiện tại, Nguyệt Ánh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai 2 tuổi Nanda.

Mới đây, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” đã cùng chồng và con trai chụp một bộ ảnh Giáng sinh để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau. Qua loạt ảnh được chia sẻ, bé Nanda được bố mẹ cho diện trang phục bảnh bao và liên tục cười đùa vui vẻ. Qua mỗi khung ảnh, có thể nhận thấy nụ cười hạnh phúc của cả gia đình.

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Dù bận rộn với công việc, Nguyệt Ánh cùng chồng Ấn Độ vẫn thu xếp dành thời gian để đưa con trai đi chụp ảnh Giáng sinh - Ảnh: Internet

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Cả nhà diện trang phục cùng tông màu kèm những phụ kiện cực đáng yêu như cài tuần lộc, nón đội đầu… - Ảnh: Internet

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Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng Nanda khá dạn dĩ và biết cách tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Internet

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Con trai Nguyệt Ánh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô sẽ cùng ông xã Kilaparthy Eswar Rao đưa con trai đi chơi một số nơi nhân dịp Noel để cậu bé biết nhiều hơn về mọi thứ xung quanh.

Được biết, khoảng thời gian gần đây, Nguyệt Ánh đang rất bận rộn với những dự án phim ảnh và công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy may mắn vì có ông xã bên cạnh giúp đỡ, thấu hiểu và động viên tinh thần.

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