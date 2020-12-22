Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng bé Gia Huy – con trai đầu lòng của Trà My Idol đã lộ rõ vẻ ngoài soái ca khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa khen ngợi.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trà My Idol gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh của 2 quý tử Gia Huy và Hayden đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Mỗi năm Hà Nội 1 lần nên tranh thủ chụp không”.
Qua những hình ảnh đăng tải, cậu cả Gia Huy diện áo khoác da cá tính khoe vẻ ngoài đậm chất soái ca Hàn Quốc khiến dân mạng bấn loạn. Có thể nói, quý tử đầu lòng nhà Trà My Idol thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ với đôi mắt mơ màng, sống mũi cao và lúm đồng tiền duyên dáng.
Trong khi đó, cậu út Hayden lại sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và được cư dân mạng gọi là “cây hài mới” của showbiz Việt bởi những biểu cảm cực nhí nhố.
Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước vẻ ngoài điển trai và nét đáng yêu của hai cậu bé: “Si mê hai nhóc tỳ nhà chị quá”, Ông anh thì cool ngầu đẹp trai nhức nách. Ông em thì nhìn hài không chịu được, dễ thương xỉu”, “Mỗi người một vẻ làm tui yêu thương lồng lộn lên hà”, “Anh hai giống soái ca Hàn quá”, “Bé Gia Huy đẹp trai quá trời ơi”…
Rời xa ánh đèn sân khấu, ca sĩ Trà My Idol đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình đến khán giả. Được biết, vợ chồng Trà My thường xuyên đưa con đi du lịch để tăng cường trải nghiệm sống, rèn luyện tính tự lập và ý thức tự giác cho các bé.