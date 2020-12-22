Chi Pu khiến fan tá hỏa với bộ cánh ‘thoắt ẩn thoắt hiện’, ngày càng sexy quyến rũ hết nấc

Thay đổi hình tượng với phong cách gợi cảm, nữ ca sĩ Chi Pu được dự đoán sẽ sớm soán ngôi đàn chị Ngọc Trinh.

Nổi tiếng với hình ảnh một cô nàng hot girl trong sáng nhưng từ khi Nam tiến, Chi Pu lại theo đuổi phong cách gợi cảm và ngày càng nóng bỏng. Không ít lần giọng ca “Anh ơi ở lại” đã gây sốt mạng xã hội bởi những khoảnh khắc khoe body mướt mát.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp lại tiếp tục khiến người hâm mộ “nghẹt thở” với loạt khoảnh khắc diện váy body ôm sát tạo dáng bên bãi biển. Được biết, đây là bộ ảnh Chi Pu thực hiện trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng Ngọc Trinh.

Nhờ chăm chỉ tập gym, số đo 3 vòng của Chi Pu ngày càng bốc lửa, chẳng hề thua chị kém em - Ảnh: IG

Bộ cánh màu nude bó sát khiến người xem hoảng hồn khi nhìn xa - Ảnh: IG

Qua loạt ảnh đăng tải, Chi Pu khiến nhiều người hốt hoảng với bộ cánh màu da ôm sát dễ gây hiểu lầm. Theo đó, bộ trang phục “nguy hiểm” tới mức không chỉ phô diễn đường cong S-line gợi cảm của nữ ca sĩ mà khi nhìn xa còn như không mặc gì.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa trước sắc vóc của Chi Pu: “Nhìn xa mà giật mình vì tưởng không mặc gì!”, “Đẳng cấp hở bạo giờ thua gì bà Trinh!”, “Nhìn Chi Pu sexy hơn mà!”, “Body quá nuột”, “Tôi thấy cả 2 đều nóng bỏng như nhau”, “Trinh và Chi trông cũng một 9 một 10 nhỉ?”, “Thần thái xuất sắc”...

Có thể thấy, từ ngày nhập hội “chị em bạn dì” với Ngọc Trinh, Chi Pu ngày càng chịu chơi trong khoản ăn mặc bốc lửa, chẳng ngại những bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Sao Việt mặc đồ hở bạo nhất 2020: Ngọc Trinh khoe trọn body, Tiểu Vy vừa đi vừa che chắn Những bộ trang phục của các mỹ nhân này được đánh giá là bộ đầm hở bạo nhất của sao Việt tại sự kiện năm 2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-khien-fan-ta-hoa-voi-bo-canh-thoat-an-thoat-hien-ngay-cang-sexy-quyen-ru-het-nac-391027.html