Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ

Hậu trường 31/10/2023 05:11

Ở tuổi U50, Nguyên Vũ sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài công việc chính là ca hát, Nguyên Vũ là một cái tên nổi tiếng trong showbiz Việt với nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như: Lục Vân Tiên, Dollar trắng, Tấm hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn...

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 1
Ngoài công việc chính là ca hát, Nguyên Vũ là một cái tên nổi tiếng trong showbiz Việt với nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên

Hiện tại, dù bước sang tuổi U50 và qua thời hoàng kim đã lâu nhưng show diễn của Nguyên Vũ vẫn dày đặc. Vài năm trở lại đây, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, anh còn đắt show làm giám khảo một số chương trình truyền hình, game show. Nguyên Vũ từng tâm sự, cát-xê của anh có thể dao động từ vài chục triệu đến trăm triệu. Thậm chí, anh từng nhận thù lao 500 triệu đồng khi làm đại sứ quảng bá cho một trường Anh ngữ quốc tế.

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 2
Hiện tại, dù bước sang tuổi U50 và qua thời hoàng kim đã lâu nhưng show diễn của Nguyên Vũ vẫn dày đặc. Nguyên Vũ từng tâm sự, cát-xê của anh có thể dao động từ vài chục triệu đến trăm triệu

Nguyên Vũ được nhận xét là sao nam không tuổi trong Vbiz khi sở hữu ngoại hình trẻ trung, năng động khiến nhiều người bất ngờ khi biết tuổi thật. Có được điều đó là nhờ chế độ tập thể dục và ăn uống khoa học, đồng thời giữ tinh thần luôn thoải mái, hạnh phúc của nam ca sĩ.

Nổi tiếng là vậy nhưng Nguyên Vũ vẫn khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam ca sĩ được nhiều người ưu ái gọi là "đại gia ngầm" trong giới showbiz khi sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một trong những tài sản có giá trị của Nguyên Vũ có thể kể đến căn penthouse rộng 600m2 với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp anh đã tậu vào năm ngoái. 

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 3
Nam ca sĩ được nhiều người ưu ái gọi là "đại gia ngầm" trong giới showbiz khi sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin. Không gian sống này gồm 12 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách khác nhau. Được biết, đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi lần lên Đà Lạt diễn. Căn biệt thự này được Nguyên Vũ xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020, là nơi để gia đình nghỉ dưỡng.

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 4
Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 5
 Anh sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin

Nam ca sĩ còn đặc biệt sắm riêng một căn hộ sang trọng để báo hiếu mẹ. Vì mẹ của Nguyên Vũ tuổi ngọ nên nội thất phía trong sử dụng rất nhiều hình con ngựa để trang trí. Ngoài khối tài sản nhà và đất hoành tráng đang sở hữu, Nguyên Vũ từng công khai đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Mê Thuột. Anh cũng nổi tiếng trong nghề là người… chịu chơi khi sẵn sàng đầu tư để làm sản phẩm, bất chấp có lấy lại vốn hay không.

Mặc dù giàu có là vậy nhưng Nguyên Vũ lại khá khiêm tốn và cho rằng tài sản anh có được ngày hôm nay là do nhiều năm đi hát dành dụm được, đại gia có cả trăm ngàn tỉ còn với anh thì chỉ là đủ ăn, đủ sống, đủ mặc thôi. 

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 6
Nam ca sĩ còn đặc biệt sắm riêng một căn hộ sang trọng để báo hiếu mẹ. Vì mẹ của Nguyên Vũ tuổi ngọ nên nội thất phía trong sử dụng rất nhiều hình con ngựa để trang trí

"Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư. Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh thêm nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật. Hiện tại, tôi đi hát chỉ là thú vui, không bon chen, cạnh tranh. Bầu show biết thù lao của tôi, chỗ nào khó khăn thì tôi vẫn giảm xuống chút" - Nguyên Vũ tâm sự trong chương trình Sao Đổi Ngôi.

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 7
Mặc dù giàu có là vậy nhưng Nguyên Vũ lại khá khiêm tốn và cho rằng tài sản anh có được ngày hôm nay là do nhiều năm đi hát dành dụm được

Trong chương trình trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nguyên Vũ cho biết anh hài lòng với những gì mình có. Khác với thời trẻ, nam diễn viên luôn “dĩ hòa vi quý” trong mọi chuyện để có một tinh thần lạc quan. 

Nguyên Vũ xứng danh 'đại gia ngầm' của Vbiz: U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, xây nhà báo hiếu cho mẹ - Ảnh 8
Khi được hỏi có bị hối thúc lập gia đình không, nam ca sĩ bật cười: “Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó”

Khi được hỏi có bị hối thúc lập gia đình không, nam ca sĩ bật cười: “Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó”. 

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ hình ảnh có mặt tại nhà cố NS Vũ Linh để chứng kiến quá trình điều tra.

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