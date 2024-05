Cậu cả nhà Lý Hải 13 tuổi hệt 'bản sao' của bố, phủ sóng khắp TikTok vì vẻ ngoài lãng tử, được làm diễn viên điện ảnh từ nhỏ

Rio tên thật là Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011, được xem là “bản sao mini” của Lý Hải

Theo như bà xã Lý Hải cho biết, Rio là người sống tình cảm, thường xuyên gửi những bức thư bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Ngay từ nhỏ, Rio còn khiến nhiều người nể phục với khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình. Cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì con trai Lý Hải có trình độ giao tiếp cơ bản. Còn đối với tiếng Anh, cả Rio và 3 nhóc tỳ còn lại đều rất tự tin vì được bố mẹ cho theo học từ lúc 5 tuổi.

Ngay từ nhỏ, Rio còn khiến nhiều người nể phục với khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình. Cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trun

Không chỉ có năng khiếu về ngôn ngữ, nhóc tỳ nhà Lý Hải còn viết chữ rất đẹp tựa như in, vẽ tranh, đánh đàn piano và nhảy nhót trông cực điêu luyện. Theo Minh Hà chia sẻ, để rèn được nét chữ đẹp như in đều là do Rio tự luyện tập, không qua trường lớp đào tạo nào.