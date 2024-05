Bà xã Lý Hải lên tiếng bảo vệ con trai Rio khi bị đùa cợt giới tính, nhìn biểu cảm buồn bã của nhóc tì khiến ai cũng thương

Đồng thời, trên sóng livestream cùng mẹ, Minh Hà cũng nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ con trước những lời trêu đùa để tránh gây tổn thương cho con: “Bạn đừng nói Rio như vậy nha. Rio không phải như vậy, bạn đừng nói thế nữa, cảm ơn bạn".



Minh Hà nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ con trước những lời trêu đùa để tránh gây tổn thương cho con

Phản ứng của Minh Hà nhận được sự đồng tình của số đông người hâm mộ. Nhiều người cho rằng bình phẩm về giới tính của một đứa trẻ, dù chỉ là đùa cợt cũng là điều không nên vì có thể gây tổn thương cho bé.

Rio tên thật là Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011, được xem là “bản sao mini” của Lý Hải. Theo chia sẻ của Lý Hải Minh Hà, cậu bé là người sống tình cảm, thường xuyên gửi những bức thư bày tỏ tình cảm với bố mẹ.

Ngay từ nhỏ, Rio khiến nhiều người nể phục với khả năng ngôn ngữ vượt trội của mình. Được biết, cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì con trai Lý Hải có trình độ giao tiếp cơ bản.

Không chỉ có năng khiếu về ngôn ngữ, nhóc tỳ nhà Lý Hải còn viết chữ rất đẹp tựa như in, vẽ tranh, đánh đàn piano và nhảy nhót. Theo Minh Hà chia sẻ, để rèn được nét chữ đẹp như in đều là do Rio tự luyện tập, không qua trường lớp đào tạo nào.

Ít ai biết, dù được sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng các con Lý Hải luôn học cách tự lập từ nhỏ. Mỗi khi ba mẹ bận rộn thì các anh em sẽ tự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Đặc biệt, Lý Hải còn từng chia sẻ rằng các con phải tích lũy điểm ngoan ngoãn mỗi khi muốn mua đồ chơi mới. Thỉnh thoảng nam diễn viên mới cho các bé vài chục nghìn để mua bánh kẹo bên ngoài.

"Nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua. Nếu mua 1 lần, lần sau con sẽ đòi tiếp. Thông thường tôi sẽ giao kèo với con. Ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm. Chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó" - Lý Hải từng chia sẻ về cách dạy con dùng tiền.

Theo dõi chặng hành trình lớn khôn của các nhóc tì nhà Lý Hải - Minh Hà, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và dành lời khen không ngớt cho cách chăm sóc, dạy dỗ con cái của hai vợ chồng.