Ngọc Trinh gây sốc khi khoe giày có hình nhạy cảm nhưng choáng nhất là bình luận của Thúy Kiều

Động thái mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ gây chú ý khi khoe giày hiệu mới tậu đến khán giả. Trái ngược với những lần xuýt xoa, khen ngợi những món đồ đắt tiền trước đó của người đẹp Trà Vinh, cư dân mạng lại tỏ ra khó chịu, thậm chí lên tiếng chỉ trích.

Ngọc Trinh không ngần ngại khoe ‘chiến tích’ mua sắm của mình lên mạng xã hội - Ảnh: IG

Nguyên nhân là vì đôi giày mới của “nữ hoàng nội y” có phần đế vô cùng phản cảm. Đáng chú hơn, thông qua đoạn hội thoại được Ngọc Trinh chia sẻ, có thể thấy Thúy Kiều và một người bạn của cô đã sử dụng những ngôn từ thiếu tế nhị để bình luận về đôi giày.

Đôi giày có hình bộ phận sinh dục gây tranh cãi - Ảnh: IG

Đoạn hội thoại gây chú ý của trợ lý 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: IG

Có thể nói, sẽ thật khó để khán giả chấp nhận ai đó thực hiện một số hành động phản cảm như thế này chứ đừng nói đến việc Ngọc Trinh là một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn. Chính vì vậy, không ít cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích động thái này của “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng khuyên nữ người mẫu nên cẩn thận hơn trong hành động.

Ngọc Trinh từng gây tranh cãi trước đó với đôi giày tương tự - Ảnh: IG

Trước đó vào đầu tháng 10, Ngọc Trinh cũng từng gây sốc khi đăng tải hình ảnh về đôi giày cao gót có hình bộ phận sinh dục lên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng, việc nữ người mẫu đăng tải những hình ảnh nhạy cảm có thể làm xấu đi hình ảnh của cô cũng như gây ảnh hưởng không tốt đến những fan nhỏ tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-gay-soc-khi-khoe-giay-co-hinh-nhay-cam-nhung-choang-nhat-la-binh-luan-cua-thuy-kieu-388940.html