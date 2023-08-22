Mới đây, ngày 22/8, trên trang cá nhân, MC VTV Trương Việt Phong đăng tải bài viết chia sẻ thông tin anh vừa gặp tai nạn giao thông phải nhập viện, may mắn được người đi đường đưa vào bệnh viện kịp thời. Chia sẻ về tình hình hiện tại của mình, anh cho biết sức khỏe bản thân hiện đang dần ổn định.

MC VTV Trương Việt Phong chia sẻ mình vừa gặp tai nạn giao thông bất ngờ, may mắn sức khỏe hiện tại dần ổn định

"Sau gần một năm bị tai nạn gãy hai xương vai thì cũng tháng 7 âm hồn một lần nữa mình lại bị tai nạn. Có hai cô gái tốt bụng đi đường thấy tình trạng bất ổn đã đưa mình vào bệnh viện kịp lúc. Mọi thông tin nhanh chóng truyền đi và người thân cũng vào bệnh viện cùng mình. 3 giờ sáng mới tỉnh lại sau khi bác sĩ khâu các vết rách da trên mặt và cũng đã làm các thủ tục kiểm tra sức khoẻ. Gần sáng nó sưng đau không thể ngủ được nhưng nhờ ông bà che chở, người tốt xuất hiện đúng lúc đến giờ tình hình đã ổn và sinh mệnh được bảo tồn lần nữa.

Chưa kịp ngày phẫu thuật lấy 14 con đinh ốc ra thì lại tiếp tục vận hạn xui rủi nó ập tiếp vào người. Lần này là lần cuối cùng nha. Năm tam tai thứ hai đúng thực đáng sợ. Cảm ơn mọi người thân đã luôn cạnh bên" - MC VTV Trương Việt Phong viết trên trang cá nhân.