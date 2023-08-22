Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời

Hậu trường 22/08/2023 10:25

Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ sự lo lắng đến nam MC. Bởi cách đây 1 năm, anh cũng bị tai nạn giao thông và phải trải qua cuộc đại phẫu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ.

Mới đây, ngày 22/8, trên trang cá nhân, MC VTV Trương Việt Phong đăng tải bài viết chia sẻ thông tin anh vừa gặp tai nạn giao thông phải nhập viện, may mắn được người đi đường đưa vào bệnh viện kịp thời. Chia sẻ về tình hình hiện tại của mình, anh cho biết sức khỏe bản thân hiện đang dần ổn định. 

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 1

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 2
MC VTV Trương Việt Phong chia sẻ mình vừa gặp tai nạn giao thông bất ngờ, may mắn sức khỏe hiện tại dần ổn định 

"Sau gần một năm bị tai nạn gãy hai xương vai thì cũng tháng 7 âm hồn một lần nữa mình lại bị tai nạn. Có hai cô gái tốt bụng đi đường thấy tình trạng bất ổn đã đưa mình vào bệnh viện kịp lúc. Mọi thông tin nhanh chóng truyền đi và người thân cũng vào bệnh viện cùng mình. 3 giờ sáng mới tỉnh lại sau khi bác sĩ khâu các vết rách da trên mặt và cũng đã làm các thủ tục kiểm tra sức khoẻ. Gần sáng nó sưng đau không thể ngủ được nhưng nhờ ông bà che chở, người tốt xuất hiện đúng lúc đến giờ tình hình đã ổn và sinh mệnh được bảo tồn lần nữa.

Chưa kịp ngày phẫu thuật lấy 14 con đinh ốc ra thì lại tiếp tục vận hạn xui rủi nó ập tiếp vào người. Lần này là lần cuối cùng nha. Năm tam tai thứ hai đúng thực đáng sợ. Cảm ơn mọi người thân đã luôn cạnh bên" - MC VTV Trương Việt Phong viết trên trang cá nhân. 

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 3

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 4
Cách đây 1 năm, anh cũng bị tai nạn giao thông và phải trải qua cuộc đại phẫu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ

Bên dưới bài viết, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ sự lo lắng đồng thời gửi lời động viên đến nam MC, mong anh nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bởi cách đây 1 năm, MC Trương Việt Phong cũng bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy các xương, nặng nhất là hai xương vai, ngoài ra hàm bị lệch, mặt rách và phải trải qua ca phẫu thuật nối xương kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. 

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 5

Nam MC của VTV gặp tai nạn giao thông, được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời - Ảnh 6
MC Trương Việt Phong là một trong những MC hiếm hoi của miền Nam được dẫn bản tin của đài truyền hình quốc gia

Trương Việt Phong từng là một trong những nam biên tập viên người miền Nam đầu tiên xuất hiện trên các bản tin trong ngày của VTV1. Cùng với hai nữ MC phía Nam đầu tiên được dẫn thời sự là BTV Hoài Anh, Thúy Hằng, nam MC điển trai Việt Phong là một làn gió mới của kênh truyền hình quốc gia. Trước khi dẫn dắt trên VTV, Trương Việt Phong từng là gương mặt rất quen thuộc, một MC - biên tập viên khá nổi tiếng của Đài Truyền hình TP.HCM.

 

 

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Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6 - 9mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn. Từ đó đến nay, Tâm Đoan vẫn chịu cơn đau kéo dài mỗi khi cử động, thở mạnh.

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