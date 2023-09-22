Á hậu Lona Kiều Loan đã có hành động đầy “bất ngờ” khi bị đối tượng lạ mặt nhắn tin đe dọa đòi nợ.

Sáng ngày 21/9, Á hậu Lona Kiều Loan bất ngờ tung tin nhắn bị uy hiếp đến từ số điện thoại lạ. Cụ thể, người đẹp cho biết bị đe doạ phải trả chấm dứt số nợ trong 24 giờ. Kiều Loan viết: "Ai để lộ số điện thoại tui ra rồi uy hiếp tui. Mượn nợ chi vậy Lona, để gọi lại deal (thỏa thuận) giảm lại. Mọi người cẩn thận nha".

Sáng ngày 21/9, Á hậu Lona Kiều Loan bất ngờ tung tin nhắn bị uy hiếp đến từ số điện thoại lạ. Cụ thể, người đẹp cho biết bị đe doạ phải trả chấm dứt số nợ trong 24 giờ

Bài chia sẻ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hoá ra, Lona Kiều Loan cũng là một trong những nạn nhân nhận tin nhắn lừa đảo, uy hiếp đến từ những số điện thoại lạ. Trước Lona Kiều Loan, nhiều sao Việt cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn trọng trước những tin nhắn mượn tiền, đòi nợ,... vì thủ đoạn của kẻ xấu ngày càng tinh vi.

Hoá ra, Lona Kiều Loan cũng là một trong những nạn nhân nhận tin nhắn lừa đảo, uy hiếp đến từ những số điện thoại lạ

Những sao Việt khác từng vướng phải tình trạng nà phải kể đến như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung, diễn viên Hứa Minh Đạt, ca sĩ Tóc Tiên...

Trước Lona Kiều Loan, nhiều sao Việt cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn trọng trước những tin nhắn mượn tiền, đòi nợ,... vì thủ đoạn của kẻ xấu ngày càng tinh vi

Lona Kiều Loan lần đầu được công chúng biết đến khi ghi danh vào cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Trong cùng năm, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International và dừng chân tại top 10 chung cuộc. Sau các màn thi thố tại các sân chơi nhan sắc, Lona Kiều Loan rẽ hướng ca hát và nhận được một số thành công nhất định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-a-hau-vbiz-bat-ngo-bi-nhan-tin-uy-hiep-oi-no-thai-o-ap-tra-the-nao-618633.html