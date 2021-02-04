Midu ‘hóa trẻ’ mầm non 4 tuổi rưỡi, netizen đề nghị ‘cần phải cách ly bé này vì nhiễm bệnh đáng yêu’

Hậu trường 04/02/2021 08:02

Ngay khi đăng tải bộ ảnh mới nhất lên trang facebook cá nhân, cô nàng Midu đã bị cư dân mạng ‘bắt bài’ vì quá đáng yêu.

Trong bộ ảnh mới nhất đăng tải trên trang facebook cá nhân, Midu đã tung ra những chiếc ảnh phong cách kẹo ngọt cùng với biểu cảm siêu cute. Cô nàng dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Đây là layout cô bé mầm non đến lớp của bé Midu 4 tuổi gưỡi”.

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Loạt ảnh cute của cô nàng Midu 'thắt hai bím' đã đốn tim netizen - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, cô nàng nhận được vô số lời bình luận quan tâm từ cư dân mạng. Ai nấy đều tỏ ra khen ngợi phong cách này quả thật phù hợp với cô nàng, Midu diện bộ cánh tông hồng phấn cùng những phụ kiện không thể “mầm non” hơn, đến nỗi netizen đứng ngồi không yên khi “lỡ” thấy bộ ảnh này.

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Bên dưới bài đăng, cư dân mạng hết lời khen ngợi tạo hình 'mầm non' cực bắt mắt của Midu - Ảnh: FBNV

Chưa đầy 1 tiếng sau khi bộ ảnh “xì-teen” được “trình làng”, Midu nhận về hơn 9 nghìn lượt cảm xúc, gần 200 bình luận và 8 lượt chia sẻ. Netizen hết lòng khen ngợi idol: “1 pha cưa sừng làm nghé đi vào lịch sử”, “Bé mấy tuổi thế?”, “Xin phép được kêu chị bằng em”, “Cần phải cách ly bé này vì nhiễm bệnh đáng yêu”, “Mình nhớ bọn trẻ đi cách ly hết rồi mà ta”…

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Nét trẻ trung chưa bao giờ 'rời xa' hot girl 8X - Ảnh: FBNV
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Midu vô cùng tự tin khoe mặt mộc cùng làn da 'không tuổi' - Ảnh: FBNV

Hot girl Midu sinh năm sinh năm 1989, là một nữ diễn viên, giảng viên, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân người Việt Nam. Midu sớm có những thành công nhất định trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy càng ngày, cộng đồng mạng càng biết đến cô nàng 8X dưới nhiều danh xưng nổi bật và xứng đáng với nỗ lực của Midu hơn là tên gọi “hot girl” ban đầu.

Từ khóa:   Midu nhan sắc Midu ca sĩ Midu

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