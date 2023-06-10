Mẹ bầu Khánh Thi 'trốn con' hẹn hò: Nhan sắc tươi tắn, tình tứ bên 'tình trẻ' kém 12 tuổi

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, Khánh Thi - Phan Hiển vừa đăng tải loạt ảnh 'trốn con' hẹn hò đẹp như phim ngôn tình. Với những hình ảnh được gia đình vợ chồng kiện tướng chia sẻ, có thể thấy địa điểm cả hai chụp ảnh là ở Đà Lạt. Khánh Thi - Phan Hiển cùng diện đồ "tông xuyệt tông" với áo len đỏ và khăn quàng cổ tối màu, cả hai tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào không có các con bên cạnh.

Trong loạt hình ảnh, Khánh Thi luôn rạng rỡ, tươi tắn, ngập tràn hạnh phúc bên ông xã. Trong khung cảnh nên thơ, Khánh Thi hết nũng nịu lại đến pha trò bên chồng khiến dân tình xuýt xoa bày tỏ sự cảm thán như đang xem những hình ảnh phim ngôn tình ngọt ngào như thời thanh xuân.

Cả hai không ngần ngại pha trò, trao nhau những cử chỉ tình cảm

Khánh Thi - Phan Hiển hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Tháng 3 vừa qua, "kiện tướng dancesport" Phan Hiển tiết lộ anh và Khánh Thi hết sức bất ngờ khi sắp đón "thành viên mới" vào năm nay. Dù "vỡ kế hoạch" nhưng cả hai vẫn rất vui mừng và hạnh phúc.

Khánh Thi không ngần ngại chia sẻ ảnh chụp cận của bản thân khi đang mang bầu lần 3

Kể từ khi công khai có thành viên thứ 3, Khánh Thi không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh "mẹ bầu" đời thường đến khán giả. Có thể thấy, dù bụng đã khá lớn, Khánh Thi vẫn giữ được vóc dáng, làn da trắng mịn không tỳ vết và nhan sắc vô cùng rạng rỡ trong thời gian thai kỳ.