MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều”

Hậu trường 14/09/2023 00:13

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã xảy ra vô cùng thương tâm đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân cả nước. Mới đây, MC Thành Trung cũng đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến vụ hỏa hoạn này.

Mới đây, MC Thành Trung tiết lộ trên trang cá nhân, anh đã trắng đêm tìm vợ con cho một người bạn thân thiết và đã chứng kiến cảnh tượng tang thương bao trùm. Nam MC cho biết anh bạn của mình là người rất hiền, luôn nhiệt tình với anh em… nhưng không may vụ hỏa hoạn đã cướp đi vợ và con của anh khiến ai cũng xót xa. Bạn đăng của nam MC nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. 

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 1
Bài đăng trên trang cá nhân của MC Thành Trung. Ảnh: chụp màn hình. 

"Tôi coi anh như gia đình suốt gần chục năm qua, mọi việc của gia đình tôi hay của tôi anh đều có mặt như một người thân. Đêm qua, trên đường đi làm từ Quảng Ninh về, anh em trong đội nói nhà anh đang hỏa hoạn, tôi lao về trong đêm, cả đêm thức trắng dầm mưa để cùng anh ngóng tìm chị và cháu. 6 giờ sáng vẫn không có tin, anh ôm tôi nói: "Chị và cháu vừa gọi cho anh lúc anh đang ngồi uống bia với anh em. 5 phút sau, chị gọi lại nói về cứu 2 mẹ con vì cháy nhà rồi! Anh lao về nhưng không kịp nữa.

Trong đêm, tôi chứng kiến cảnh tượng tang thương, đau xót với rất nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đám cháy, có người không qua khỏi, cũng có người may mắn sống sót, có những người không biết có qua được không... Những hình ảnh có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Đến trưa, mọi người biết tin chị và cháu đã không qua khỏi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều đến lúc này khi đang ngồi trên máy bay để đi công tác xa vì công việc đã có lịch trước ở châu Âu. Tôi phải lên đường, tôi không thể ở lại để chia sẻ được với anh.

Cuộc sống thật vô thường, dẫu biết vậy mà xót xa quá! Cháu mới chỉ bằng tuổi các con tôi, chị thì còn trẻ quá, rồi còn bao nhiêu gia đình khác nữa đã mất mát chỉ trong vài tiếng đêm qua", MC Thành Trung viết trên trang cá nhân.

Qua vụ cháy lần này, nam MC cũng chia sẻ quan điểm “Đã đến lúc tất cả chúng ta phải ý thức 1 cách nghiêm túc về công tác PCCC, cũng như mỗi gia đình phải tự trang bị kiến thức thực hành khỉ xảy ra sự cố, và bản thân tôi cùng rất nhiều các gia đình khác cũng cần được cảnh tỉnh..” 

Ở cuối bài viết, MC Thành Trung cũng gửi lời chia buồn và tiếc thương với gia đình người anh thân thiết của mình và các nạn nhân, anh viết “Thương anh, thương chị và cháu. Xót thương cho tất cả các nạn nhân". 

Dưới bài đăng của nam MC, rất nhiều khán giả cũng đã vào gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho những người đã khuất. 

Hình ảnh đính kèm trong bài đăng của MC Thành Trung: 

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 2

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 3

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 4

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 5

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội cho hay, dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400 m, xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân lân cận. 

Vụ hỏa hoạn đã làm 56 người chết, 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 nạn nhân tử vong.

MC Thành Trung đau đớn chứng kiến cảnh tượng tang thương và kể chuyện trắng đêm tìm vợ con cho bạn trong vụ cháy chung cư, “Tôi đã khóc, khóc rất nhiều” - Ảnh 6
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Cùng thời điểm, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP.Hà Nội và UBND Q.Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

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