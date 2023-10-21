MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh tung bộ ảnh đầu đời của con gái út khi tròn 9 ngày tuổi

Không giấu mặt con như nhiều sao Việt khác, MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' - Nguyễn Hoàng Linh thoải mái chia sẻ hình con trên mạng xã hội ngay khi chào đời.

MC Hoàng Linh là một trong số những MC khá đặc biệt của VTV khi trở thành MC chính thức của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ dù vẫn còn là sinh viên của trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Hoàng Linh đã đồng hành với chương trình này hơn 15 năm.

Cuối tháng 9 vừa qua, MC Nguyễn Hoàng Linh hạnh phúc đón con thứ ba chào đời là một bé gái nặng 3.5 kg Cuối tháng 9 vừa qua, MC Nguyễn Hoàng Linh hạnh phúc đón con thứ ba chào đời là một bé gái nặng 3.5 kg. Dù sinh mổ nhưng hiện nữ MC đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Không kiêng cữ nhiều giống nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, Nguyễn Hoàng Linh sớm xuống phố. Cô đưa con tham gia các bữa tiệc nhỏ của gia đình.

Không kiêng cữ nhiều giống nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, Nguyễn Hoàng Linh sớm xuống phố. Cô đưa con tham gia các bữa tiệc nhỏ của gia đình Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Linh đã thuê ê-kíp chụp ảnh cho con gái út tròn 9 ngày tuổi. Đăng bộ ảnh đáng yêu của con, nữ MC viết: "Trộm vía, Quý Mão của ba mẹ "thanh niên cứng" lắm luôn, "làm nghệ thuật" gần 3 tiếng mà chuyên nghiệp cực kỳ". Trong bộ ảnh, nhóc tì được tạo dáng cực đáng yêu. Cô bé sở hữu đôi gò má phúng phính cùng đôi môi chúm chím. Hoàng Linh đã thuê ê-kíp chụp ảnh cho con gái út tròn 9 ngày tuổi MC Hoàng Linh và ông xã quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV. Hiện tại, đạo diễn Mạnh Hùng không còn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam mà chủ yếu tập trung công việc tại TP.HCM.

Trong bộ ảnh, nhóc tì được tạo dáng cực đáng yêu. Cô bé sở hữu đôi gò má phúng phính cùng đôi môi chúm chím Trước khi xây dựng "tổ ấm" với Mạnh Hùng, Hoàng Linh từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một đời vợ và có con trai riêng. MC Hoàng Linh và ông xã quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV MC Hoàng Linh từng cho biết, bản thân cô rất tôn trọng và ngưỡng mộ tính cách của chồng mình. Với anh ấy, cô luôn luôn được là chính mình thoải mái, trẻ con hết mức có thể. Hoàng Linh quan niệm, phụ nữ gặp đúng người, họ sẽ chẳng cần phải trưởng thành. "Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, là người điềm đạm, nhẫn nại. Ngay cả lúc bực mình nhất, anh ấy vẫn cư xử rất đàn ông. Nếu tôi không trẻ con có phải lãng phí sự nhẫn nại của anh ấy rồi không? Nên tôi cứ thoải mái bộc lộ bản tính trẻ con của mình thôi, chứ không phải là tôi "bắt nạt" chồng đâu"...

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