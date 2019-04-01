Mãi bị 'soi' chuyện về nước hay chưa, Phạm Hương tức tối: 'Tui thích thì tui về chứ có gì đâu mà phải bí mật'

Hậu trường 01/04/2019 11:25

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Phạm Hương công khai tỏ thái độ khó chịu khi nhiều lần bị tung tin rằng cô đã bí mật về Việt Nam sau thời gian ở Mỹ.

Gần 1 năm trở lại đây, Hoa hậu Phạm Hương gần như "mất tích" khỏi showbiz Việt. Cô không xuất hiện tại các sự kiện và tham gia trình diễn trong nước. Dù vậy, mọi động thái dù là nhỏ nhất của chân dài gốc Hải Phòng luôn nhận được sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Trong suốt nhiều tháng ở nước ngoài, cô nàng không ít lần cập nhật hình ảnh và cuộc sống thoải mái của mình nơi xứ người. Mới đây nhất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan khi đăng tải hình ảnh mới nhất của mình trên Story. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu người tạo ra bức ảnh này không phải là một nhiếp ảnh gia có tiếng của Việt Nam. Điều này làm người hâm mộ dấy lên nghi án Phạm Hương đã bí mật về nước để hoạt động trở lại.

Mãi bị 'soi' chuyện về nước hay chưa, Phạm Hương tức tối: 'Tui thích thì tui về chứ có gì đâu mà phải bí mật' - Ảnh 1
Phạm Hương bị nghi đã bí mật về Việt Nam sau thời gian sống ở nước ngoài - Ảnh: Internet

Trước những đồn đoán này, Phạm Hương tỏ ra khó chịu. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 viết: "Haha... Tui thích thì tui về chứ có gì đâu mà phải bí mật vậy trời... Không hiểu gì luôn á".

Mãi bị 'soi' chuyện về nước hay chưa, Phạm Hương tức tối: 'Tui thích thì tui về chứ có gì đâu mà phải bí mật' - Ảnh 2
Chân dài sinh năm 1991 tỏ thái độ không hài lòng trước những lời đồn đoán thất thiệt - Ảnh: FBNV
Mãi bị 'soi' chuyện về nước hay chưa, Phạm Hương tức tối: 'Tui thích thì tui về chứ có gì đâu mà phải bí mật' - Ảnh 3
Tháng 8/2018, Phạm Hương thông báo cùng mẹ sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại rộ tin đồn cô sang nước ngoài dưỡng thai, sinh con - Ảnh: FBNV

Sau khi đáp trả gay gắt tin đồn trở về Việt Nam, vài giờ trước Phạm Hương bất ngờ đăng tải bức ảnh của chính mình kèm chú thích: "New York 2019". Động thái này như một lời phủ nhận ngầm cho chuyện cô về nước. 

Phạm Hương đã bí mật về Việt Nam sau 9 tháng sang Mỹ?

Phạm Hương đã bí mật về Việt Nam sau 9 tháng sang Mỹ?

Xuất phát từ một tấm hình mà Phạm Hương chia sẻ, nhiều người nghi ngờ cô đã bí mật về nước.

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