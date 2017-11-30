Lý Phương Châu hạnh phúc sau ly hôn, Linh Chi nặng lời: 'Tôi dành từ khinh và không muốn nhắc tới người phụ nữ này nữa'

Cách đây khoảng vài tháng, giữa tâm điểm dư luận đang xôn xao bàn tán chuyện Lâm Vinh Hải ngoại tình, phụ bạc người vợ tào khang thì Lý Phương Châu bất ngờ bị hội bạn thân của chồng cũ tố qua lại với nam vũ công Hiền Sến khi chưa ly hôn.

Cuộc tình ồn ào giữa Linh Chi - Lâm Vinh Hải từng làm dư luận dậy sóng suốt một thời gian dài giờ đây đã chính thức khép lại. Trong khi nam vũ công và đàn em Ngọc Trinh đã "đường ai nấy đi", Lý Phương Châu đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Hiền Sến.

Trước tin đồn trên, Lý Phương Châu nhiều lần lên tiếng phản bác và khẳng định mình là người phụ nữ đoan chính. Về phía Linh Chi, cô giữ quyền im lặng vì cho rằng bản thân khinh người phụ nữ này. Theo chân dài Venus, cô quen Lâm Vinh Hải khi anh đã ly thân với vợ, hoàn toàn không cướp giật hạnh phúc của ai như tin đồn.

Linh Chi cho rằng mình bị oan nhưng sợ nói ra sẽ khiến mọi việc thêm rắc rối. Đó là lý do khi bị dư luận chỉ trích, chửi mắng là nấm độc, con giáp thứ 13 hay suy đồi đạo đức, người đẹp vẫn lặng lẽ ở bên Lâm Vinh Hải.

Mạnh mẽ là vậy nhưng sau đó ít lâu, đàn em Ngọc Trinh bất ngờ nói lời chia tay bạn trai vì cảm thấy quá mệt mỏi. Cô muốn cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi, lấy lại thăng bằng. Mới đây, người đẹp đã livestream trả lời những thắc mắc của fan liên quan đến chuyện tình nhiều sóng gió của mình suốt thời gian qua.

Chân dài quê Hà Tĩnh cho biết, cô và Lâm Vinh Hải hiện tại không ngoảnh mặt làm ngơ mà vẫn coi nhau như tri kỷ. Linh Chi khẳng định tình yêu của mình dành cho chồng cũ Lý Phương Châu là chân thành, đồng thời tiết lộ cặp đôi có khả năng sẽ tái hợp nếu tương lai vẫn cần có nhau.

Khi một fan đề nghị chia sẻ cảm nhận về vợ cũ Lâm Vinh Hải, Linh Chi lắc đầu không muốn nói đến vì cảm thấy "khinh" người phụ nữ này.

“Trong câu chuyện đã trải qua, tôi dành từ 'khinh' nhiều hơn cho một người phụ nữ. Cho nên, tôi không muốn nói tới nữa. Theo tôi nghĩ, ai cũng muốn được nổi tiếng, có thể là người ta muốn như vậy nên họ có thể đổi trắng thay đen tất cả mọi thứ. Mình đã không nói tới tức là mình đã quá khinh rồi”. - Linh Chi nói.