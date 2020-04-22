Lương Gia Huy ly hôn vợ DJ sau gần 10 năm cưới, đang phân chia tài sản và quyền nuôi con

Ca sĩ Lương Gia Huy và DJ Chích Chòe chính thức "đường ai nấy đi" sau gần 10 năm bên nhau và có một con trai chung.

Thông tin ca sĩ Lương Gia Huy và vợ ly hôn sau 8 năm chung sống khiến bạn bè và người hâm mộ tiếc nuối. Theo một số thông tin, cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" vì không còn đồng điệu trong cuộc sống, cái tôi quá lớn. Nam ca sĩ nhận một phần lỗi về mình.

“Có lẽ cái tôi của cả hai quá lớn. Không có lửa sẽ không có khói, là đàn ông tôi tự nhận sai trước, không đổ lỗi. Tôi cũng đã gắng hết sức nhưng duyên cạn rồi thì đành chịu, chấp nhận số phận", anh chia sẻ với truyền thông.

Lương Gia Huy và vợ chia tay sau 8 năm chung sống và có con chung - Ảnh: Internet

Dù chia tay nhưng cặp đôi vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương và giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Anh cũng chia sẻ về con trai chung: "Mong rằng khi con trai lớn lên sẽ hiểu cả bố và mẹ. Trẻ con không có lỗi chỉ là người lớn thôi. Thương con”.

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn đang tiến hành giải quyết về quyền nuôi con và những vấn đề liên quan khác như phân chia tài sản...

Theo một số thông tin, hiện cặp đôi đều đã có tình yêu mới - Ảnh: Internet

Lương Gia Huy được mọi người biết đến là "vua nhạc sàn" chuyên cover các ca khúc theo phong cách sôi động. Anh và DJ Chích Chòe quen và yêu nhau vào năm 2011. Sau 1 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân. Suốt thời gian chung sống hạnh phúc, cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc.

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