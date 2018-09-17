Dòng tâm trạng mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Lâm Vinh Hải khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng nam vũ công đang đứng về phía Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng lùm xùm "phim giả tình thật" của Kiều Minh Tuấn và An Nguy vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi liên tục hứng chịu vô số sự chỉ trích, "ném đá" của cư dân mạng khi đoạn clip thừa nhận có tình cảm với nhau được tung ra. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều sao Việt cũng sửng sốt trước thông tin này. Trên trang cá nhân, một vài nghệ sĩ đã nêu lên suy nghĩ của mình về vụ việc.

Lùm xùm tình ái giữa Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy đang khiến công chúng chú ý - Ảnh: Internet Mới đây, Lâm Vinh Hải vừa chia sẻ dòng trạng thái dài nêu lên quan điểm của mình. Anh cho rằng công chúng chỉ là là người ngoài cuộc và tốt nhất nên giữ im lặng. Chồng cũ của Lý Phương Châu không ngần ngại lên án những người miệt thị, trách móc An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Lâm Vinh Hải nêu lên quan điểm của mình - Ảnh: FBNV Lâm Vinh Hải viết: "Không biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đi đâu về đâu. Chúng ta chỉ là những con người ngoài cuộc. Đã là người ngoài cuộc thì cách làm tốt nhất là im lặng và quan sát. Người trong cuộc đã không muốn nói tới thì người ngoài cuộc lấy cái quyền gì đi phán xét người khác. Chưa kể là những lời lẽ miệt thị, trách móc, chửi bới.

Các bạn chỉ làm cho mối quan hệ của họ tệ hơn thôi (không thể nào tốt hơn được) thì nên im lặng đừng để tay nhanh hơn não. Các bạn nói vì thấy xót và thương cho chị thì nên làm dịu nó đi. Chứ không phải bới móc làm cho nó thành 1 vết thương sâu hơn nữa...". Lâm Vinh Hải từng hứng 'gạch đá' khi chia tay Lý Phương Châu để đến với Linh Chi - Ảnh: Internet Dòng trạng thái của Lâm Vinh Hải vấp phải phản ứng bất ngờ của cư dân mạng. Anh bị chỉ trích nặng nề vì vô tình khơi lại quá khứ không hay. Lâm Vinh Hải từng bị người hâm mộ “quay lưng” khi từ bỏ người vợ tào khang để đến với người mẫu Linh Chi. Một Facebooker mỉa mai: “Một thanh niên cũng từng bỏ vợ theo gái phát biểu. Bênh vực đồng loại”. “Kiều Minh Tuấn với An Nguy hôm nay cũng giống với chị và Lâm Vinh Hải ngày trước. Ngày xưa 2 người cũng bị họ chửi sao không giỏi lên tiếng đi. Giờ bày đặt lên tiếng chuyện người khác. Đu theo cho hot. Quan điểm gì ba cái thể loại cá mè 1 lứa như nhau thôi”, một người khác viết. Người mẫu Linh Chi bênh vực Lâm Vinh Hải trước sự chỉ trích của dư luận - Ảnh: FBNV Lâm Vinh Hải lên tiếng đáp trả khi bị mỉa mai chuyện quá khứ - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dai-benh-vuc-kieu-minh-tuan-an-nguy-lam-vinh-hai-bi-chui-nhu-tat-nuoc-vao-mat-297443.html