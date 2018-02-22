Linh Chi ẩn ý nói Lý Phương Châu lợi dụng con gái làm mục đích riêng

Hậu trường 22/02/2018 11:36

Linh Chi bày tỏ sự xót xa khi bé Kỳ Kỳ bị một người thân lợi dụng làm mục đích riêng, không cho qua lại với Lâm Vinh Hải.

Mới đây, Lâm Vinh Hải khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ bức tâm thư gửi cô con gái nhỏ. Theo đó, nam vũ công đính kèm bức ảnh hai cha con tươi cười rạng rỡ trong tà áo dài đón xuân và nói lời xin lỗi bé Kỳ Kỳ. Anh hứa sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót suốt thời gian qua.

Linh Chi ẩn ý nói Lý Phương Châu lợi dụng con gái làm mục đích riêng - Ảnh 1
Lâm Vinh Hải thương con gái chịu nhiều thiệt thòi khi ba mẹ ly hôn - Ảnh: FBNV

"Năm mới bà pá chúc thiên thần nhỏ có thật nhiều sức khoẻ, mau lớn và học hỏi được những điều tốt trong cuộc sống. Bà pá xin lỗi thời gian qua vì chuyện của người lớn đôi lúc lại kéo con vào những điều không hay... Bà pá không hứa hẹn nhiều nhưng bà pá sẽ cố gắng bù đắp cho con mọi thứ. Con hãy sống tốt, hãy biết yêu thương mọi người!!!

Trong tim bà pá, con sẽ mãi là cô con gái bé nhỏ, là nàng công chúa xinh đẹp của bà bá. Trong mắt bà pá, con là cô bé tình cảm và biết quan tâm, thực sự truyền cảm hứng cho bà pá rất nhiều... Con gái yêu, con đã biến mọi thứ trong cuộc đời này ngọt ngào hơn bao giờ hết!", Lâm Vinh Hải Viết.

Tuy nhiên, dưới bài chia sẻ của Lâm Vinh Hải, Linh Chi bất ngờ để lại bình luận ẩn ý trách móc ai đó đã ngăn cấm nam vũ công gặp gỡ bé Kỳ Kỳ. Đồng thời, chân dài Venus bức xúc vì người này đã âm thầm lợi dụng cô bé làm mục đích riêng.

Linh Chi ẩn ý nói Lý Phương Châu lợi dụng con gái làm mục đích riêng - Ảnh 2
Linh Chi ngầm ý trách móc Lý Phương Châu ghê gớm, không cho bé Kỳ Kỳ gặp cha - Ảnh: FBNV

Tuy nữ người mẫu không đề cập thẳng tên nhưng không khó để cư dân mạng đoán ra người cô nói đến là Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải. 

"Thôi thì gặp lúc nào dành trọn tình cảm lúc đó em ạ. Kỳ Kỳ lớn sẽ nhận ra ai yêu nó, và Kỳ Kỳ cần ai hơn", một fan an ủi Linh Chi và Lâm Vinh Hải.

Linh Chi ẩn ý nói Lý Phương Châu lợi dụng con gái làm mục đích riêng - Ảnh 3
Linh Chi từng tiết lộ rằng cô rất yêu thương con riêng của Lâm Vinh Hải - Ảnh: FBNV
Linh Chi khoe nhẫn mới nhân kỷ niệm tròn 1 năm ở bên Lâm Vinh Hải

Linh Chi khoe nhẫn mới nhân kỷ niệm tròn 1 năm ở bên Lâm Vinh Hải

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Linh Chi đã khoe 1 chiếc nhẫn mới để đánh dấu kỷ niệm 1 năm bên vũ công Lâm Vinh Hải.

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