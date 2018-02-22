Linh Chi ẩn ý nói Lý Phương Châu lợi dụng con gái làm mục đích riêng

Mới đây, Lâm Vinh Hải khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ bức tâm thư gửi cô con gái nhỏ. Theo đó, nam vũ công đính kèm bức ảnh hai cha con tươi cười rạng rỡ trong tà áo dài đón xuân và nói lời xin lỗi bé Kỳ Kỳ. Anh hứa sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót suốt thời gian qua.

Lâm Vinh Hải thương con gái chịu nhiều thiệt thòi khi ba mẹ ly hôn - Ảnh: FBNV

"Năm mới bà pá chúc thiên thần nhỏ có thật nhiều sức khoẻ, mau lớn và học hỏi được những điều tốt trong cuộc sống. Bà pá xin lỗi thời gian qua vì chuyện của người lớn đôi lúc lại kéo con vào những điều không hay... Bà pá không hứa hẹn nhiều nhưng bà pá sẽ cố gắng bù đắp cho con mọi thứ. Con hãy sống tốt, hãy biết yêu thương mọi người!!!