Lấy cảm hứng từ đội tuyển U23 Việt Nam, MC Kỳ Duyên tiết lộ bí quyết giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi

MC Kỳ Duyên được chị em ủng hộ nhiệt tình khi lý giải cách giúp phái đẹp trẻ ra hàng chục tuổi nhờ... đội tuyển U23 Việt Nam.

Dù trận chung kết của U23 Việt Nam và Uzbekistan đã trôi qua vài ngày, nhưng dư âm và cảm xúc của người hâm mộ dành cho đội tuyển vẫn còn nguyên vẹn. Trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ công chúng mà rất nhiều nghệ sĩ Việt vẫn liên tục lên tiếng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và niềm tự hào của mình với các anh hùng của nền bóng đá Việt Nam. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng chia sẻ dòng trạng thái nói về đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp lại đề cập đến một vấn đề hoàn toàn mới lạ với tựa đề “Thắc mắc… về chữ U”.

Nhờ lý luận về cách gọi U23, MC Kỳ Duyên giúp chị em 'ăn gian' cả chục tuổi - Ảnh: FBNV Cụ thể cô viết: “Đội tuyển U23 có nghĩa là những người dưới 23 tuổi, vậy tại sao một người phụ nữ 41 tuổi không gọi là U42 mà là U50??? Tại sao cho nhảy tọt lên thêm 9 tuổi? Như vậy có công bằng không? Ai là kẻ thù của phụ nữ chúng tôi mà đặt ra lối gọi ‘ác nhân thất đức’ vậy trời??? Kỳ Duyên thắc mắc tại sao người 31 tuổi không gọi là U32 mà đưa lên tận U40? - Ảnh: FBNV Nếu ‘U’ có nghĩa là dưới thì người 31 tuổi là U32 không phải U40. Theo logic vô lý đó thì người 31 tuổi vẫn có thể gọi là U60 vì 31 nhỏ hơn 60 mà nếu đã cho lên U40 tại sao không cho 'một bước lên mây' đến 60 luôn tại sao phải dừng ở U40?

Đề nghị từ nay 'U' có nghĩa là hơn một tuổi giống đội tuyển quốc tế nơi chữ 'U' được bắt chước để ám chỉ tuổi phụ nữ 22 tuổi là U23 không phải U30”. Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của cô đã thu hút rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Nhiều người hào hứng để lại bình luận đầy hài hước bên dưới dòng trạng thái. Nhiều chị em đồng tình với lý luận của người đẹp này - Ảnh: FBNV

Đăng ảnh gợi cảm nói về 'công dụng' của đàn ông, MC Kỳ Duyên nhận được phản ứng bất ngờ từ công chúng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ hình ảnh gợi cảm của mình và để dòng trạng thái ẩn ý về tác dụng của đàn ông làm nhiều khán giả thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-cam-hung-tu-doi-tuyen-u23-viet-nam-mc-ky-duyen-tiet-lo-bi-quyet-giup-chi-em-tre-ra-ca-chuc-tuoi-270022.html