Lan Khuê mang thai con đầu lòng, chồng đại gia vui mừng thông báo trên trang cá nhân

Đầu năm 2019, Lan Khuê từng bị nghi mang thai khi để lộ vòng 2 lớn bất thường nhưng cô lại chọn cách im lặng và tham gia một buổi biểu diễn thời trang với trang phục bó sát để ngầm phủ nhận tin đồn.

Lan Khuê từng bị nghi mang thai khi lộ vòng bụng lớn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, chồng đại gia của Lan Khuê – doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin bà xã đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân: “My lil’ bugga baby. The feels you get when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. Life just got really real”. (Tạm dịch: Đứa con bé nhỏ của tôi. Cảm giác mà bạn có được khi nghe nhịp đập trái tim khỏe mạnh của con bạn và bé vẫy tay với bạn từ trong bụng mẹ. Cuộc sống khi ấy thật sự tuyệt vời).