Lan Khuê mang thai con đầu lòng, chồng đại gia vui mừng thông báo trên trang cá nhân

Sau gần 1 năm kết hôn, cặp đôi Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đã chính thức thông báo “tin vui” đến người hâm mộ.

Đầu tháng 10/2018, Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn tổ chức hôn lễ lãng mạn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Chồng đại gia của Lan Khuê hơn cô 5 tuổi và là cháu nội của bà Tư Hường. Lan Khuê xinh đẹp bên chồng đại gia trong ngày cưới - Ảnh: Internet Từ khi theo chàng về dinh, Lan Khuê rất ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với công chúng và truyền thông. Trên trang cá nhân, người đẹp chỉ đăng tải những hình ảnh đi du lịch khắp mọi nơi. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến vợ chồng Lan Khuê luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đầu năm 2019, Lan Khuê từng bị nghi mang thai khi để lộ vòng 2 lớn bất thường nhưng cô lại chọn cách im lặng và tham gia một buổi biểu diễn thời trang với trang phục bó sát để ngầm phủ nhận tin đồn. Lan Khuê từng bị nghi mang thai khi lộ vòng bụng lớn - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, chồng đại gia của Lan Khuê – doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin bà xã đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân: “My lil’ bugga baby. The feels you get when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. Life just got really real”. (Tạm dịch: Đứa con bé nhỏ của tôi. Cảm giác mà bạn có được khi nghe nhịp đập trái tim khỏe mạnh của con bạn và bé vẫy tay với bạn từ trong bụng mẹ. Cuộc sống khi ấy thật sự tuyệt vời).

Bài chia sẻ đầy hạnh phúc khi được làm cha của ông xã Lan Khuê - Ảnh: FBNV Ngay lập tức, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Lan Khuê, đồng thời tỏ ra khá tò mò về giới tính của đứa trẻ. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi đến cặp đôi lời chúc mừng - Ảnh: Internet Vợ chồng Lan Khuê đang vô cùng mong chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời - Ảnh: Internet Được biết, tình hình sức khỏe của Lan Khuê đang ổn định, không bị nghén nhiều trong những tháng đầu thai kỳ. Hiện tại, vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc và đang chuẩn bị mọi thứ để có thể sẵn sàng chào đón thành viên mới của gia đình.

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