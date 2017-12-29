Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi

Hậu trường 29/12/2017 10:46

Lần đầu về Việt Nam, Thiên Từ - con trai Đan Trường tỏ ra vô cùng thích thú khi được mẹ dẫn đi chơi.

Ngày 27/12, vợ con Đan Trường lần đầu về Việt Nam ăn Tết dương lịch. Doanh nhân Thủy Tiên cho biết cô có ý định đưa Thiên Từ về nước từ vài tháng trước. Tuy nhiên, hai vợ chồng lo sợ con trai không quen với việc ngồi máy bay nhiều nên chờ bé lớn hơn chút mới đưa về.

Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 1
Thiên Từ kháu khỉnh và bụ bẫm thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ có mặt tại sân bay - Ảnh: Ngoisao.net
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 2
Mới đây, bà xã Đan Trường đã chia sẻ loạt hình ảnh con trai thích thú khi được mẹ đưa đi dạo phố ở TP.HCM - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 3
Khác với phản ứng ngơ ngác tại sân bay, hiện tại trông Thiên Từ khá lanh lợi cũng như hào hứng với môi trường mới - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 4
Thiên Từ được fan dự đoán sẽ trở thành một hot boy trong tương lai không thua kém gì bố Đan Trường - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 5
Để giúp con trai hiểu thêm về quê hương của bố mẹ, doanh nhân Thủy Tiên sẽ tranh thủ thời gian 10 ngày ở Việt Nam để đưa con trai thăm thú nhiều nơi - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 6
Mặc dù thức dậy từ sớm do trái múi giờ đồng thời phải di chuyển nhiều nhưng do quá vui nên Thiên Từ không hề tỏ ra mệt mỏi - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 7
Cậu bé không chịu ngồi yên trong xe khiến bà xã Đan Trường khá vất vả - Ảnh: FBNV
Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 8
Những hình ảnh đáng yêu của Thiên Từ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận thích thú và khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của con trai Đan Trường.

"Em biết quê hương của em nên em phấn khích đấy mà mẹ", một khán giả viết. Một khán giả khác để lại bình luận: "Thiên Từ đáng yêu và quậy quá".

Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi - Ảnh 9
Ca sĩ Thanh Thảo cũng thích thú với sự đáng yêu của con Đan Trường và Thủy Tiên - Ảnh: FBNV
Con trai Đan Trường lại đáng yêu "không đỡ nổi" khiến ai cũng ngẩn ngơ

Con trai Đan Trường lại đáng yêu "không đỡ nổi" khiến ai cũng ngẩn ngơ

Vẻ đáng yêu của con trai Đan Trường khiến nhiều người thích thú.

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