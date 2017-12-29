Lần đầu về Việt Nam, con trai Đan Trường đứng ngồi không yên khi được mẹ dẫn đi chơi

Lần đầu về Việt Nam, Thiên Từ - con trai Đan Trường tỏ ra vô cùng thích thú khi được mẹ dẫn đi chơi.
Ngày 27/12, vợ con Đan Trường lần đầu về Việt Nam ăn Tết dương lịch. Doanh nhân Thủy Tiên cho biết cô có ý định đưa Thiên Từ về nước từ vài tháng trước. Tuy nhiên, hai vợ chồng lo sợ con trai không quen với việc ngồi máy bay nhiều nên chờ bé lớn hơn chút mới đưa về.
Ngay sau khi đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận thích thú và khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của con trai Đan Trường.
"Em biết quê hương của em nên em phấn khích đấy mà mẹ", một khán giả viết. Một khán giả khác để lại bình luận: "Thiên Từ đáng yêu và quậy quá".