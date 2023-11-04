Kim Lý khoe ảnh sinh nhật 3 tuổi của cặp song sinh: Leon diện đồ bảnh bao, Lisa càng lớn càng ra dáng thiên kim tiểu thư

Mới đây, trên trang cá nhân Kim Lý đã đăng tải những hình ảnh cực kỳ đáng yêu của hai thiên thần Lisa và Leon trong sinh nhật 3 tuổi. Anh có những tâm sự riêng dành cho hai nhóc tỳ nhà mình khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Với Kim Lý, các con luôn là điều tuyệt vời nhất của gia đình: "Chúc mừng sinh nhật hai thiên thần của ba mẹ. Trái tim tôi tràn ngập rất nhiều tình yêu dành cho các con. Cho đến nay các con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Mỗi ngày vài giọt nước mắt vui nhỉ mẹ Hồ Ngọc Hà ".

Về phần nữ hoàng giải trí, cô cũng không nén được vui mừng khi chứng kiến các con trưởng thành. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà viết: "Chúc mừng sinh nhật Lisa - Leon tròn 3 tuổi của cả nhà. Cứ thật vui và luôn là chính mình nha. Không thích chụp ảnh cũng được, lâu lâu mẹ năn nỉ tí thôi, không sao. Cả nhà cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người luôn yêu thương, che chở, bảo vệ cho các con".

Ở sinh nhật 3 tuổi lần này, Lisa và Leon đã thoải mái, biết phối hợp cùng người lớn để tạo dáng trước ống kính. Hai nhóc tì liên tục có những màn tương tác với nhau cực ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Bé Lisa nhà Hồ Ngọc Hà gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu với nhiều nét ngày càng giống mẹ. Nhiều cư dân mạng nhận xét, càng lớn ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà càng ra dáng 1 thiên kim tiểu thư được bố mẹ chăm bẵm. Về phần cậu Ú Leon, dù được mẹ cho diện đồ khá bảnh bao, nhưng nhóc tì vẫn có những khoảnh khắc tấu hài, khiến cộng đồng mạng thích thú.