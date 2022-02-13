Cao Thái Sơn kỳ công tổ chức Valentine, trang trí bằng hoa hồng và nến. Ngoài ra, anh còn khoe chiếc nhẫn đắt đỏ để tặng người phụ nữ đặc biệt này.

Chiều 13/2, Cao Thái Sơn đăng tải loạt ảnh tổ chức Valentine cho mẹ ruột. Không chỉ trang trí khung cảnh đậm chất Valentine, nam ca sĩ còn mua chiếc nhẫn đắt đỏ để tặng mẹ.

"Đằng sau những tấm hình rực rỡ là cả những trận cười vỡ bụng vì đánh úp tổ chức Valentine cho mẹ. Người tỏ tình: các con. Món quà: Nhẫn cỏ cho mẹ", Cao Thái Sơn hạnh phúc viết.

Cao Thái Sơn cặm cụi trang trí hình trái tim bằng hoa hồng và nến

Anh còn chuẩn bị cả bó hoa hồng to tặng mẹ.

Anh trao hoa và nhẫn cho mẹ.

Chiếc nhẫn có giá trị đắt đỏ Cao Thái Sơn tặng mẹ.

Cao Thái Sơn và mẹ.

Trước đó, Cao Thái Sơn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày với mẹ trên Facebook.

Sau 'thương vụ' mua nhạc thành công trên mong đợi, Nathan Lee tiếp tục lộ chi tiết được cho là đang 'cà khịa' Cao Thái Sơn Đến mới đây, Nathan Lee khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ trên kênh TikTok của mình đoạn clip đang đi đi bơi trong khu nghỉ dưỡng. Một số netizen tinh ý nhận ra có một chi tiết "tố cáo" Nathan Lee đang "cà khịa" Cao Thái Sơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-ban-gai-cao-thai-son-danh-up-to-chuc-valentine-cho-nguoi-phu-nu-nay-con-tang-ca-nhan-dat-do-449855.html