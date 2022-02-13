Cao Thái Sơn kỳ công tổ chức Valentine, trang trí bằng hoa hồng và nến. Ngoài ra, anh còn khoe chiếc nhẫn đắt đỏ để tặng người phụ nữ đặc biệt này.
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Chiều 13/2, Cao Thái Sơn đăng tải loạt ảnh tổ chức Valentine cho mẹ ruột. Không chỉ trang trí khung cảnh đậm chất Valentine, nam ca sĩ còn mua chiếc nhẫn đắt đỏ để tặng mẹ.
"Đằng sau những tấm hình rực rỡ là cả những trận cười vỡ bụng vì đánh úp tổ chức Valentine cho mẹ. Người tỏ tình: các con. Món quà: Nhẫn cỏ cho mẹ", Cao Thái Sơn hạnh phúc viết.
Trước đó, Cao Thái Sơn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày với mẹ trên Facebook.