Khoe ảnh cận mặt con trai Leon, Hà Hồ bị cư dân mạng trêu: ‘Lại đẻ thuê rồi chị ơi’

Sau khoảng thời gian úp mở, Hồ Ngọc Hà đã chịu khoe cận mặt con trai Leon lên trang cá nhân và nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Leon và Lisa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Những thông tin cũng như hình ảnh của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn khiến cư dân mạng thích thú.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của 2 con, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh cận mặt quý tử Leon đến khán giả. Qua hình ảnh đăng tải, Leon sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao và khuôn miệng chúm chím cực đáng yêu. Dù chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng con trai Hồ Ngọc Hà đã được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nam trong tương lai.

Hà Hồ hiếm hoi khoe ảnh cận mặt con trai - Ảnh: IG

Cư dân mạng đồng loạt trêu Hà Hồ 'đẻ thuê' - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, Leon còn được nhận xét giống bố Kim Lý như đúc: “Mẹ Hà đẻ thuê rồi”, “Trời ơi, em bé giống bố quá”, “Leon giống bố Kim Lý quá nè”, “Em bé đáng yêu, giống Kim Lý và ông bà nội”, “Leon cưng quá”, “Mũm mĩm thấy ghét quá mẹ Hà ơi”, “Lại đẻ thuê rồi chị ơi”…

Có thể thấy, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh của các con đến người hâm mộ. Trên Instagram, bà xã Kim Lý thường xuyên cập nhật loạt khoảnh khắc ngọt ngào của các thành viên trong gia đình với hai em bé như lúc Subeo thay mẹ bế em hay Kim Lý chơi cùng các con.

Gia đình hạnh phúc của Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: IG

Sau thời gian nghỉ sinh, Hồ Ngọc Hà đã chính thức trở lại với công việc kinh doanh và sẽ sớm có những dự án nghệ thuật trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-can-mat-con-trai-leon-ha-ho-bi-cu-dan-mang-treu-lai-de-thue-roi-chi-oi-392903.html