Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ

Hậu trường 04/11/2023 05:30

Gần 2 thập kỷ gắn bó, Thu Huyền - Tấn Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn giữ gia đình yên ấm.

Ca sĩ Tấn Minh nổi tiếng với những ca khúc nhạc nhẹ như Bức thư tình đầu tiên, Mối tình đầu, Thương lắm tóc dài ơi… Hiện nay anh là Giám đốc nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Trong khi đó vợ anh là nghệ sĩ chèo Thu Huyền. Chị nổi tiếng với vai Thị Mầu lúng liếng, đôi mắt sắc như dao cau, gương mặt đậm chất nghệ thuật chèo kinh điển của Việt Nam. Cả hai vợ chồng hiện đều là NSƯT. Thu Huyền còn là nghệ sĩ được đặc cách phong tặng danh hiệu NSƯT từ khi mới 32 tuổi, khi mới 13 năm làm nghề.

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 1
Ca sĩ Tấn Minh nổi tiếng với những ca khúc nhạc nhẹ như Bức thư tình đầu tiên, Mối tình đầu, Thương lắm tóc dài ơi… Trong khi đó vợ anh là nghệ sĩ chèo Thu Huyền nổi tiếng với vai Thị Mầu lúng liếng

NSƯT Thu Huyền kết hôn lúc 29 tuổi với ca sĩ Tấn Minh hơn cô một tuổi. Gần 2 thập kỷ gắn bó, Thu Huyền - Tấn Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn giữ gia đình yên ấm. Mới đây, NSƯT Thu Huyền đã đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng lời nhắn ngọt ngào tới chồng – ca sĩ Tấn Minh nhân kỷ niệm 19 năm ngày cưới. Cô viết: “Có những khoảnh khắc sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Có những việc tưởng như mới hôm qua mà đã 19 năm. 19 năm là quãng đường cũng tương đối rồi mình nhỉ, em chỉ thấy được thôi”.

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 2
NSƯT Thu Huyền kết hôn lúc 29 tuổi với ca sĩ Tấn Minh hơn cô một tuổi. Gần 2 thập kỷ gắn bó, Thu Huyền - Tấn Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn giữ gia đình yên ấm

Vợ chồng Tấn Minh, Thu Huyền vốn là đôi bạn thân trước khi tiến tới hôn nhân. Tấn Minh từng thành thật cho biết khi trẻ hình mẫu người vợ mơ ước khác với người vợ hiện tại thế nhưng cuộc hôn nhân lại vô cùng hạnh phúc, là người bạn thân thành vợ thành tri kỷ. Cặp đôi có với nhau 2 con trai. 

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 3
Vợ chồng Tấn Minh, Thu Huyền vốn là đôi bạn thân trước khi tiến tới hôn nhân

Trong hôn nhân, nam ca sĩ không lãng mạn nhưng vợ chồng luôn tận dụng mọi thời gian để gần gũi chia sẻ tâm sự với nhau. Khi vợ nấu cơm thì nam ca sĩ rửa bát, khi vợ rửa bát thì chồng đứng cạnh tráng nước. Anh nói việc xuống bếp làm rửa bát khiến anh thấy hạnh phúc, ấm áp bởi sự chia sẻ với vợ con. Đó không là phân công việc mà là vợ chồng tranh thủ mọi phút giây để nói chuyện với nhau.

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 4
Trong hôn nhân, nam ca sĩ không lãng mạn nhưng vợ chồng luôn tận dụng mọi thời gian để gần gũi chia sẻ tâm sự với nhau

Đồng thời, Tấn Minh còn cho biết, dù bận rộn nhưng vợ chồng anh đều cố gắng dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện với các con. "Đừng lấy lý do tôi là nghệ sĩ nên bận rộn, những người làm việc khác còn bận hơn rất nhiều nhưng họ vẫn chăm con đầy đủ thì tại sao mình không gần gũi con nhiều hơn. Thế nên, con của Tấn Minh và Thu Huyền ngày nào cũng nói chuyện với bố mẹ, có bận như thế nào chúng tôi vẫn phải trò chuyện với hai con" - anh nói.

Tiết lộ thêm về hai con trai, Tấn Minh khẳng định hai vợ chồng luôn tôn trọng ý kiến của các con nếu đó là định hướng đúng đắn. Ngoài ra, dù nam ca sĩ 7x và vợ biết rằng các con có năng khiếu nghệ thuật và yêu âm nhạc nhưng cả hai con đều không có ý định theo nghề bố mẹ.

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 5
 Tấn Minh còn cho biết, dù bận rộn nhưng vợ chồng anh đều cố gắng dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện với các con

Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thu Huyền chia sẻ: "Chúng tôi vẫn luôn êm ấm như vậy suốt hàng chục năm qua, không có gì thay đổi. Cuộc sống hôn nhân chắc chắn có những lúc không hợp nhưng để làm sao sống được với nhau cả hai phải có sự thích nghi. Một người cố gắng sẽ không được mà phải từ hai phía”.

Bên cạnh đó, Thu Huyền khẳng định cô chưa bao giờ đối diện tin đồn, thị phi hay nghi ngờ bạn đời của mình. Điều đó cũng đúng ở phía ngược lại. “Tôi không phải là người lẳng lơ và anh Minh cũng không thuộc kiểu người đàn ông trăng hoa, ong bướm. Tất nhiên, trong cuộc sống, con người ta cũng có những lúc rung động vì một cái đẹp nào đấy. Tuy nhiên, giây phút rung động nhất thời ấy chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình” - cô chia sẻ.

Hôn nhân bền chặt gần 2 thập kỷ của đôi vợ chồng NSƯT Tấn Minh và Thu Huyền: Từ bạn thân thành tri kỷ - Ảnh 6
 Thu Huyền khẳng định cô chưa bao giờ đối diện tin đồn, thị phi hay nghi ngờ bạn đời của mình. Điều đó cũng đúng ở phía ngược lại

Nghệ sĩ Thu Huyền cũng nói thêm vợ chồng cùng nghề, cùng làm nghệ thuật nên thấu hiểu và cảm thông cho nhau, chồng luôn tạo điều kiện và ủng hộ chị trong công việc.

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