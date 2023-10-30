Ca sĩ Nam Cường hiếm hoi tiết lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng vợ xinh đẹp kém 8 tuổi

Mới đây, trong chương trình Thanh âm hạnh phúc, nam ca sĩ Nam Cường có dịp hiếm hoi trải lòng về cuộc sống hôn nhân cùng vợ trẻ. Nam Cường thừa nhận có sự thay đổi sau khi lập gia đình là ở hiện tại, anh “lo toan nhiều hơn".

Ca sĩ Nam Cường ghi dấu ấn bởi chất giọng ngọt ngào và gương mặt điển trai. Tháng 3/2016, giọng ca Bay giữa ngân hà gây bất ngờ khi bí mật kết hôn cùng vợ hot girl Võ Phương Thảo - kém 8 tuổi sau 2 năm hẹn hò. Bà xã của nam ca sĩ là người gốc Bắc nhưng đang sống và làm việc tại TP.HCM. Đến đầu năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Rio. Khi Rio mới 2 tuổi thì vợ chồng Nam Cường có bé thứ hai.

Thời điểm còn độc thân, anh chỉ đi hát và chăm chút cho sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ở hiện tại, ngoài công việc, Nam Cường còn phải nghĩ đến chuyện lo lắng cho các bé. “Tôi đang học cao học. Tôi còn mở trường dạy năng khiếu cho các bạn nhỏ và cả người lớn" - anh tiết lộ về cuộc sống hiện tại.

Lý giải về điều này, giọng ca 8X cho hay: “Bây giờ có hai con nhỏ nên tôi cần phải lo lắng nhiều hơn, điển hình là về kinh tế. Khi các bạn vào lớp 1, tôi phải trang bị kiến thức để học làm cha mẹ. Biết rằng điều đó là áp lực nhưng hãy biến nó thành động lực. Khi thấy được nụ cười của con, đó là niềm hạnh phúc với tôi".

Nam Cường từng tiết lộ anh là người lãng mạn và rất nuông chiều vợ, đặc biệt là từ khi mang thai

Nam Cường chia sẻ thêm lý do khiến anh quyết định đi học dù gần chạm ngưỡng 40 tuổi phần vì yêu thích công việc giảng dạy, phần vì muốn làm gương cho con. Nam ca sĩ nói: “Chúng ta hãy sống lạc quan, yêu bản thân mình nhiều hơn. Bởi khi chúng ta cảm nhận điều đó từ bên trong mình thì mới có thể lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người xung quanh".

Thời điểm kết hôn, bà xã Nam Cường đang theo học chuyên ngành ngân hàng tại TP.HCM

Thời điểm kết hôn, bà xã Nam Cường đang theo học chuyên ngành ngân hàng tại TP.HCM. Tuy không hoạt động trong showbiz nhưng cô sở hữu nhan sắc xinh tươi không thua kém một hotgirl. Trước khi lễ cưới diễn ra, Nam Cường ít khi tiết lộ về chuyện tình yêu trên mặt báo. Anh cũng bí mật tổ chức lễ cưới và mời rất ít bạn bè trong showbiz.

Tuy không hoạt động trong showbiz nhưng cô sở hữu nhan sắc xinh tươi không thua kém một hotgirl

Nam Cường từng tiết lộ anh là người lãng mạn và rất nuông chiều vợ, đặc biệt là từ khi mang thai. Theo nam ca sĩ, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, dễ cáu gắt nên người đàn ông phải hiểu tâm lý của vợ. Chia sẻ lần đầu tiên được biết tin sắp lên chức cha, Nam Cường kể thay vì vui mừng vỡ òa, cảm xúc của anh lúc đó là "ngẩn ngơ". Ngày vợ đi sinh lại là lúc Nam Cường có lịch diễn, nhưng may mắn là nam ca sĩ kịp về và bên vợ trong khoảnh khác "vượt cạn".

Sau khi vợ sinh con, giọng ca cho hay may mắn là được hai bên gia đình giúp đỡ nên cặp vợ chồng không quá vất vả trong chuyện chăm con

Anh nhớ lại: "Lần đầu tiên mình thấy sinh nở thật chứ không phải đóng phim, lúc đó nổi hết da gà vì thấy tội vợ quá. Lúc đó vợ rặn mãi không được, các y tá thì cứ nhồi bụng nhưng con vẫn không chịu ra. Lúc sau bác sĩ còn tính sẽ đưa vào sinh mổ nhưng cứ kêu ráng lần nữa thử xem, may mắn là "ảnh" cũng ra. Thật sự lúc chứng kiến quá trình sinh con, mình cảm giác cứ như phim kinh dị, xót và thương cho vợ".

Dù khá bận rộn công việc nhưng Nam Cường vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, lịch diễn để dành thời gian chăm sóc con

Sau khi vợ sinh con, giọng ca cho hay may mắn là được hai bên gia đình giúp đỡ nên cặp vợ chồng không quá vất vả trong chuyện chăm con. Dù khá bận rộn công việc nhưng Nam Cường vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, lịch diễn để dành thời gian chăm sóc con. Mỗi ngày, nam ca sĩ đều đưa rước con đi học. Anh chia sẻ đó là thời điểm mình được gần với con nhất. Nam ca sĩ gốc Đà Nẵng bộc bạch: "Buổi sáng mình có thể chia sẻ với con, tới chiều lại trò chuyện với con. Mình là người "tham lam" nên không muốn niềm vui đó vuột khỏi tay người khác. Bên cạnh đó, trong nhà các bé cũng là người sợ tôi nhất. Các bé thích lý lẽ và phân tích, tôi thì không chọn cách dạy là rầy la con mà sẽ phân tích, nói chuyện với con từng chút một".