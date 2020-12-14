Hoài Linh lên tiếng khi dàn sao Việt đòi đến tận nhà ‘xử’ nam gymer xúc phạm vợ chồng NS Chí Tài

Hậu trường 14/12/2020 14:25

Trước sự phẫn nộ và bức xúc của dàn sao Việt khi chứng kiến gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài bị xúc phạm, Hoài Linh đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội.

Vừa qua, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài đã khiến cả showbiz Việt và người hâm mộ bàng hoàng, xót xa. Giữa không khí đau thương bao trùm khắp nơi, một nam gymer bất ngờ gây phẫn nộ khi livestream “câu like”, dùng từ ngữ thô tục nhắc đến vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài.

Ngay lập tức, nhiều sao Việt đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu nam gymer phải xin lỗi chị Bé Heo - bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài. Trên trang cá nhân, Huỳnh Phương cho biết: “Mọi người muốn bạn đó phải nói lời xin lỗi”. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ còn muốn đến tận nhà “xử đẹp” anh chàng.

Giữa lúc sự việc đang căng thẳng, NSƯT Hữu Châu đã đăng bài viết dặn dò những đồng nghiệp của mình trên trang cá nhân: “Làm gì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này, nghĩ mình toàn là những người hung dữ. Các em, các cháu ơi!”.

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Bài đăng của NSƯT Hữu Châu - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nghệ sĩ Hoài Linh cũng bày tỏ sự đồng tình với đàn anh khi để lại bình luận: “Anh nói các em nó đi anh”. Ngay sau đó, Nghệ sĩ Hữu Châu cũng tâm sự: “Anh chỉ nói như trên, hi vọng nhiều em, cháu hiểu và nghe lời mình”.

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Hoài Linh cũng mong các nghệ sĩ bình tĩnh hơn trước sự việc không hay này - Ảnh: FB

Có thể thấy, cả hai nghệ sĩ Hoài Linh và Hữu Châu đều không hề muốn sự việc bị đẩy đi quá xa, khiến hình ảnh của những người làm nghệ thuật bị xấu đi trong mắt công chúng.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Tài qua đời Hoài Linh NSƯT Hữu Châu

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