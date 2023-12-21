Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời

Hậu trường 21/12/2023 09:37

Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật của MC Vân Hugo.

Ngày 20/12, Hoa hậu Mai Phương Thuý đã tham dự sinh nhật của MC Vân Hugo. Ngoài nàng hậu còn có sự xuất hiện của diễn viên Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Việt Anh, Thái Dũng và chồng MC Vân Hugo. Đây là hội bạn thân nổi tiếng Hà thành, sau khi Vân Hugo quyết định Nam tiến thì họ vẫn thường xuyên tụ họp vào những dịp quan trọng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 1
Ngày 20/12, Hoa hậu Mai Phương Thuý đã tham dự sinh nhật của MC Vân Hugo.
Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 2
Ngoài nàng hậu còn có sự xuất hiện của diễn viên Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Việt Anh, Thái Dũng và chồng MC Vân Hugo. 

Tại đây, Mai Phương Thúy tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc ít son phấn của nàng hậu trông khá lạ lẫm, thiếu sức sống khiến nhiều người còn suýt nhận không ra. Được biết, cô nàng đã chạm mốc 71kg. Tuy nhiên, nhờ chiều cao ấn tượng 1m81 nên cơ thể cô vẫn cân đối, tổng thể thân hình không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 3
Mai Phương Thúy tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc ít son phấn của nàng hậu trông khá lạ lẫm, thiếu sức sống khiến nhiều người còn suýt nhận không ra.
Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 4
Cô nàng đã chạm mốc 71kg.

Trước đó, khi có dịp chia sẻ về cân nặng hiện tại, Mai Phương Thúy đang ở trạng thái nhìn đồ ăn thôi cũng sợ. Nàng hậu Việt Nam 2006 cho biết sắp tới bản thân sẽ giảm cân và nhiều bạn bè cũng đã chia sẻ kinh nghiệm cho nàng hậu sớm lấy lại số đo như cô mong muốn. 

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 5
Mai Phương Thúy đang ở trạng thái nhìn đồ ăn thôi cũng sợ.

Việc vóc dáng có nhiều sự thay đổi cũng khiến Mai Phương Thúy đứng trước nhiều tin đồn về chuyện bầu bí. Không chỉ thế, Mai Phương Thúy chỉ chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt, ít khi để lộ vóc dáng mỗi khi đăng ảnh lên trang cá nhân. Chính vì 2 lý do này, nàng hậu đình đám Vbiz vướng nghi vấn ở ẩn để bí mật sinh con.

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 6
Việc vóc dáng có nhiều sự thay đổi cũng khiến Mai Phương Thúy đứng trước nhiều tin đồn về chuyện bầu bí.

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 7

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 8

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 9

Mai Phương Thúy chỉ chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt, ít khi để lộ vóc dáng mỗi khi đăng ảnh lên trang cá nhân.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi vừa thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh. Với chiều cao 1,79m ở thời điểm đó, Mai Phương Thúy lập kỷ lục về chiều cao của hoa hậu trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988. Cùng năm, cô tham dự Hoa hậu Thế giới 2006 tổ chức tại Ba Lan và vào Top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, chạm mốc 71kg nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 10
Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi vừa thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh.

 

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