Hoa hậu Khánh Vân tổ chức rước đèn Trung thu cùng trẻ em gái bị khai thác, xâm hại tình dục

Hậu trường 26/09/2020 13:46

Vừa qua, nhân dịp Trung thu, Hoa hậu Khánh Vân đóng vai chú Cuội, đến thăm và tổ chức rước đèn cùng các em gái tại ngôi nhà OBV (One Body Village).

Đây là hoạt động được Hoa hậu Khánh Vân ấp ủ đã lâu, từ khi quyết định đồng hành cùng ngôi nhà OBV. Vì vậy, Khánh Vân bàn bạc cùng các chị tình nguyện viên tại OBV để lên kế hoạch tổ chức một đêm Trung thu ý nghĩa cho các em gái đang sống tại đây.

Hoa hậu Khánh Vân tổ chức rước đèn Trung thu cùng trẻ em gái bị khai thác, xâm hại tình dục - Ảnh 1
Khánh Vân chơi cùng các bé

Khánh Vân chọn hoá trang thành nhân vật chú Cuội, cầm quạt, quấn khăn rằn, thay vì nhân vật chị Hằng. Cô bật mí, chọn đóng vai chú Cuội vì nhân vật này gần gũi với văn hoá Việt Nam, vừa bình dị vừa có thể dễ dàng họat động vui chơi cùng các em.

Ngay từ sớm, Hoa hậu Khánh Vân cùng êkíp di chuyển đến ngôi nhà OBV để phụ giúp mọi người trang trí, chuẩn bị chương trình. Gia đình Khánh Vân cũng có mặt cùng con gái. Thời tiết TPHCM những ngày qua thường có mưa vào buổi chiều tối, nên mọi người tranh thủ hoàn tất các công tác chuẩn bị, cũng như các phương án dự phòng, tránh tình trạng mưa gây ảnh hưởng đến chương trình.

Hoa hậu Khánh Vân tổ chức rước đèn Trung thu cùng trẻ em gái bị khai thác, xâm hại tình dục - Ảnh 2
Khánh Vân hóa thân làm chú Cuội

Đúng 17 giờ, chương trình văn nghệ được diễn ra với các tiết mục “cây nhà lá vườn” do chính các em trong ngôi nhà OBV dàn dựng. Hoa hậu Khánh Vân nhiệt tình hoà giọng cùng các em, say sưa ca hát nhảy múa, mang lại không khí vui nhộn cho mọi người. Vì đã nhiều lần đến thăm ngôi nhà OBV nên Hoa hậu Khánh Vân nhận được sự yêu mến và cổ vũ nhiệt tình từ các em nhỏ. Có em nghe tin chị Khánh Vân đến chơi, háo hức trông đợi nhiều ngày liền.

Thay mặt cho đoàn, Hoa hậu Khánh Vân gửi các em những phần quà nhỏ, gồm lồng đèn, bánh trung thu, trang phục tập võ, sách… do các đơn vị mạnh thường quân ủng hộ. Đặc biệt, với vai trò Đại sứ Nhân ái của Nam A Bank, Hoa hậu Khánh Vân đại diện trao tặng quà và tiền mặt, giúp các em có thêm chi phí cho việc học tập.

Hoa hậu Khánh Vân tổ chức rước đèn Trung thu cùng trẻ em gái bị khai thác, xâm hại tình dục - Ảnh 3
Các bé gái tại ngôi nhà OBV 

Sau đó Khánh Vân và các em nhỏ cùng thắp lồng đèn, nắm tay nhau dạo quanh khu vực gần nhà. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cả đoàn có một đêm rước đèn trọn vẹn. Hoa hậu Khánh Vân không kiềm được cảm xúc, bật khóc khi nghe chị Yên Thảo – CEO OBV Vietnam chia sẻ kết thúc chương trình và thay mặt các em đang sống ở đây gửi lời cảm ơn Khánh Vân cùng đoàn. Khánh Vân tâm sự: “Nụ cười các em, cách các em vui chơi khiến Vân càng thêm trân trọng cuộc sống này. Vân hy vọng sẽ còn nhiều dịp hoạt động như thế này và có cơ hội đến thăm các em nhiều hơn”.

Hoa hậu Khánh Vân tổ chức rước đèn Trung thu cùng trẻ em gái bị khai thác, xâm hại tình dục - Ảnh 4
Một hoạt động thiết thực và ý nghĩa

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Hoa hậu Khánh Vân, mới đây cô đã đến trao lại bức tranh “Những trái tim yêu thương” cho đại diện của Đôi Dép – đơn vị mạnh thường quân đấu giá ủng hộ 50 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ số tiền 150 triệu đồng đấu giá bức tranh “Những trái tim yêu thương” cũng được kết hợp cùng Đôi Dép và Touch Music trích đợt 1 ủng hộ cho hoạt động thiện nguyện tại Đà Nẵng ngày 20/9, tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ khóa:   Khánh Vân Hoa hậu Khánh Ngân đón tết trung thu

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