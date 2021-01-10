Hé lộ 'sương sương' nhan sắc ái nữ, Tăng Thanh Hà khiến dân tình không ngừng xuýt xoa vì quá xinh

Hậu trường 10/01/2021 10:16

Hình ảnh mới nhất của con gái Tăng Thanh Hà – bé Chloe nhận được nhiều lời khen từ công chúng vì xinh xắn chẳng kém người mẹ nổi tiếng.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà dần trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Dẫu vậy, trên mạng xã hội, bà xã Louis Nguyễn vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con đến người hâm mộ.

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Dù không khoe nhiều, nhưng Hà Tăng cũng rất tự hào khi hai con còn nhỏ mà đã biết tự lập - Ảnh: IG

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, Hà Tăng chưa từng công khai ảnh cận mặt quý tử Richard và ái nữ Chloe vì muốn các con có một tuổi thơ bình yên như bạn bè đồng trang lứa.

Trong những lần hiếm hoi khoe con với công chúng, Tăng Thanh Hà thường chụp ở góc nghiêng và sau lưng. Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh cận mặt con gái mà không dùng icon che chắn.

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Hà Tăng khoe ảnh rõ mặt 2 con - Ảnh: IG
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Vẻ ngoài đáng yêu của Chloe - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, Richard và Chloe đang cùng nhau thưởng thức đồ mẹ nấu. Ở góc máy này, người hâm mộ phần nào thấy được diện mạo của công chúa nhỏ nhà Hà Tăng. Dù không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng Chloe vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng vì vẻ ngoài xinh xắn, sống mũi cao và lông mi dài.

Nhiều người nhận xét Chloe thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành “cơn mưa” lời khen cho 2 con của Hà Tăng: “Ôi bé Chloe xinh quá chị ơi”, “Lông mi dài quá, nhìn mà mê á”, “Dịu dàng thục nữ quá nè mẹ Hà ơi”, “Hai bé đều thấy cưng luôn chị”, “Richard và Chloe lớn nhanh quá”, “Chloe nay ra dáng thiếu nữ rồi”…

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Từ khóa:   con gái Tăng Thanh Hà bà xã Louis Nguyễn Richard và Chloe

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