Hậu chia tay Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm nhắc nhở mọi người cẩn thận dịch Covid-19 nhưng cũng không yên với sự 'cà khịa' của netizen

Giữa tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thiều Bảo Trâm đã đăng tải thông tin nhắc nhở mọi người hãy hết sức cẩn thận. Thế nhưng netizen lại tranh thủ "cà khịa" cô khi nhắc đến “trà xanh” ngay trong post của nữ ca sĩ.
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Là một trong những nghệ sĩ của showbiz Việt quan tâm đến dịch bệnh Covid-19, Thiều Bảo Trâm mới đây đã đăng tải thông tin nhắc nhở mọi người hãy thật cẩn thận trước sự lây lan của dịch bệnh. Nữ ca sĩ viết: “Hãy nhớ đeo khẩu trang khi ra đường. Chúng ta hãy hạn chế tụ tập đông người lúc này, rửa tay thật sạch sẽ, sử dụng dung dịch sát khuẩn. Cùng nhau bảo vệ cộng đồng, gia đình, bản thân, cùng nhau vượt qua một lần nữa nhé”.
Thay vì hưởng ứng, netizen lại tranh thủ "cà khịa" cô nàng nhiều hơn khi liên tục nhắc đến "trà xanh" đang gây sốt dạo gần đây. Có thể thấy dưới phần bình luận là muôn kiểu "khịa" khác nhau, thế nhưng điểm chung là ngầm nhắc đến nàng thơ mới của Sơn Tùng – nữ diễn viên trẻ Hải Tú. Những thánh "troll" tỏ ra vô cùng nhiệt tình khi liên tiếp thả những dòng bình luận: "Em chẳng sợ dính Covid em chỉ sợ dính bột trà xanh", "Đeo khẩu trang đúng cách để chống trà xanh nha mọi người", "Chị giữ gìn sức khỏe nha chị, vừa chống dịch Covid lại còn chống dịch trà nữa"...
Dạo gần đây, chuyện tình tay ba giữa Thiều Bảo Trâm – Sơn Tùng và Hải Tú đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là những fan hâm mộ đã ủng hộ chuyện tình âm thầm 8 năm qua của nữ ca sĩ và chủ tịch M-TP. Vậy nên, không quá khó hiểu khi mỗi lần Thiều Bảo Trâm có động thái gì mới, netizen lại nhanh chóng "khịa" ngay tình thế hiện tại của cô nàng.