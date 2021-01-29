Hậu chia tay Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm nhắc nhở mọi người cẩn thận dịch Covid-19 nhưng cũng không yên với sự 'cà khịa' của netizen

Là một trong những nghệ sĩ của showbiz Việt quan tâm đến dịch bệnh Covid-19, Thiều Bảo Trâm mới đây đã đăng tải thông tin nhắc nhở mọi người hãy thật cẩn thận trước sự lây lan của dịch bệnh. Nữ ca sĩ viết: “Hãy nhớ đeo khẩu trang khi ra đường. Chúng ta hãy hạn chế tụ tập đông người lúc này, rửa tay thật sạch sẽ, sử dụng dung dịch sát khuẩn. Cùng nhau bảo vệ cộng đồng, gia đình, bản thân, cùng nhau vượt qua một lần nữa nhé”.

Thiều Bảo Trâm đã đăng tải bức ảnh nhắc nhở cùng lời cổ vũ 'siêu năng lượng' - Ảnh: FBNV

Thay vì hưởng ứng, netizen lại tranh thủ "cà khịa" cô nàng nhiều hơn khi liên tục nhắc đến "trà xanh" đang gây sốt dạo gần đây. Có thể thấy dưới phần bình luận là muôn kiểu "khịa" khác nhau, thế nhưng điểm chung là ngầm nhắc đến nàng thơ mới của Sơn Tùng – nữ diễn viên trẻ Hải Tú. Những thánh "troll" tỏ ra vô cùng nhiệt tình khi liên tiếp thả những dòng bình luận: "Em chẳng sợ dính Covid em chỉ sợ dính bột trà xanh", "Đeo khẩu trang đúng cách để chống trà xanh nha mọi người", "Chị giữ gìn sức khỏe nha chị, vừa chống dịch Covid lại còn chống dịch trà nữa"...