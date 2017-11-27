Hàng loạt sao Việt động viên khi Thu Thủy dính nghi án ly hôn chồng đại gia

Từng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu lần chia tay rồi tái hợp, Thu Thủy và bạn trai doanh nhân vẫn sánh bước bên nhau để xây đắp hạnh phúc.

Cách đây 3 năm, đám cưới “cổ tích” của Thu Thủy và chồng điển trai từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Dù chẳng tổ chức rình rang nhưng hôn lễ của Thu Thủy vẫn gây chú ý vì cuộc tình siêu dễ thương kéo dài 12 năm.

Chồng Thu Thủy bằng tuổi vợ, anh thương thầm nữ ca sĩ từ những ngày cô mới kết thúc chương trình học phổ thông. Trong hôn lễ, giọng ca Sao em vẫn yêu từng nhiều lần hôn chồng đắm đuối và nguyện sẽ cùng anh sống đến răng long đầu bạc.

Thế nhưng, mới chỉ 3 năm bên nhau, cặp đôi liên tục dính nghi án ly hôn. Dù đã có chung một cậu con trai kháu khỉnh nhưng Thu Thủy không được chồng yêu chiều như nhiều người lầm tưởng. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, từ khi về chung một nhà, ông xã đại gia đã thay đổi tính nết hoàn toàn khiến cô nhiều lần vỡ mộng.

Theo nguồn tin từ một số bạn bè, vợ chồng Thu Thủy đã ly hôn được nửa năm nhưng còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ viết 1 dòng status bày tỏ cảm giác bế tắc khiến nhiều bạn bè và fan lo lắng.

“Ép tôi và con trai đến cùng là một tội ác”, Thu Thủy viết. Dưới chia sẻ của bà mẹ một con, rất nhiều người nổi tiếng đã để lại bình luận động viên. Ai cũng mong cô bình tĩnh để cùng con trai vượt qua giai đoạn khó khăn này.