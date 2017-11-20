Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn

Sau 5 năm ghi dấu ấn với vai trò một người mẫu , vào năm 2015 Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp làm mẫu khi lựa chọn show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong là show diễn của cuối của mình. Nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối vì cô là một người mẫu vô cùng phong cách và cá tính của làng mẫu trong nước.

Nếu nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của Võ Hoàng Yến, có thể nói cô cũng đạt được không ít những thành công. Đạt giải cao nhất của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2009, cùng năm đó Võ Hoàng Yến xuất sắc về vị trí thứ 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô rất đắt show người mẫu bởi nét độc lạ của mình.

Năm 2017 có thể nói là một năm “lội ngược dòng” ngoạn mục của Võ Hoàng Yến. Hai năm sau khi thông báo rút lui khỏi sàn diễn thời trang, cô đã trở lại cực kỳ ấn tượng với vị trí cố vấn chuyên môn của chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam’s Next Top Model 2017. Nhiều người tỏ vẻ hoài nghi cho vị trí này của Võ Hoàng Yến và có người còn đặt câu hỏi “Liệu sau hai năm không làm mẫu, cô có đủ năng lực để đảm nhận công việc này?”.

Nhưng Võ Hoàng Yến đã không làm phụ lòng khán giả khi thể hiện hình ảnh người cố vấn cực kì nhiệt tình và chuyên nghiệp. Những bước catwalk và hướng dẫn rất điêu luyện cùng những câu nhận xét chí lí khiến dàn thí sinh phải nể phục. Cô cũng rất được lòng khán giả bởi tính cách thẳng thắn trên sóng truyền hình. Có thể nói Vietnam’s Next Top Model đã thành công phần nào nhờ sự xuất hiện của Võ Hoàng Yến.

Sau khi Vietnam’s Next Top Model kết thúc, tên tuổi của Võ Hoàng Yến lên như diều gặp gió. Cô xuất hiện lại trên mặt báo với hình ảnh một người mẫu đẳng cấp. Mới đây, siêu mẫu này cũng nhận lời làm cố vấn cho chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017” bên cạnh Hoa hậu Phạm Hương. Những bước thị phạm catwalk của Võ Hoàng Yến trên chương trình này trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài vì độ điêu luyện và đẹp mắt.

Trên đà thành công, Võ Hoàng Yến cũng đã góp mặt trong các vị trí quan trọng của Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam 2017 được tổ chức tại Hà Nội. Những bộ trang phục khó nhằn không làm khó được cô mà còn góp phần làm nổi bật khả năng catwalk "thần sầu" của siêu mẫu này.

Trở lại một cách ngoạn mục với nhiều chương trình ấn tượng, Võ Hoàng Yến hứa hẹn sẽ phá đảo làng mẫu trong nước trong thời gian tới, với màu sắc riêng và tài năng của mình.