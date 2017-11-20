Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn

Hậu trường 20/11/2017 10:12

Đã từng nói lời chia tay với nghề người mẫu, nhưng thời gian gần đây siêu mẫu Võ Hoàng Yến lại có tần suất xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình và thời trang.

Sau 5 năm ghi dấu ấn với vai trò một người mẫu, vào năm 2015 Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp làm mẫu khi lựa chọn show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong là show diễn của cuối của mình. Nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối vì cô là một người mẫu vô cùng phong cách và cá tính của làng mẫu trong nước. 

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 1
Võ Hoàng Yến là người mẫu có tiếng và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Nếu nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của Võ Hoàng Yến, có thể nói cô cũng đạt được không ít những thành công. Đạt giải cao nhất của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2009, cùng năm đó Võ Hoàng Yến xuất sắc về vị trí thứ 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô rất đắt show người mẫu bởi nét độc lạ của mình.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 2
Võ Hoàng Yến tự tin catwalk tại Siêu mẫu Việt Nam 2009 - Ảnh: Internet

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 3
Võ Hoàng Yến trong phần thi trang phục dạ hội của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2009 - Ảnh: Internet

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 4
Cô xuất sắc trở thành Á hậu của cuộc thi năm đó - Ảnh: Internet

Năm 2017 có thể nói là một năm “lội ngược dòng” ngoạn mục của Võ Hoàng Yến. Hai năm sau khi thông báo rút lui khỏi sàn diễn thời trang, cô đã trở lại cực kỳ ấn tượng với vị trí cố vấn chuyên môn của chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam’s Next Top Model 2017. Nhiều người tỏ vẻ hoài nghi cho vị trí này của Võ Hoàng Yến và có người còn đặt câu hỏi “Liệu sau hai năm không làm mẫu, cô có đủ năng lực để đảm nhận công việc này?”.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 5
Võ Hoàng Yến đầy quyền lực trong vị trí cố vấn của Vietnam’s Next Top Model 2017 - Ảnh: Internet

Nhưng Võ Hoàng Yến đã không làm phụ lòng khán giả khi thể hiện hình ảnh người cố vấn cực kì nhiệt tình và chuyên nghiệp. Những bước catwalk và hướng dẫn rất điêu luyện cùng những câu nhận xét chí lí khiến dàn thí sinh phải nể phục. Cô cũng rất được lòng khán giả bởi tính cách thẳng thắn trên sóng truyền hình. Có thể nói Vietnam’s Next Top Model đã thành công phần nào nhờ sự xuất hiện của Võ Hoàng Yến.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 6

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 7

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 8

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 9
Những lần “thả dáng” đầy hấp dẫn và khí chất của Võ Hoàng Yến trong chương trình người mẫu mà cô thị phạm này - Ảnh: Internet

Sau khi Vietnam’s Next Top Model kết thúc, tên tuổi của Võ Hoàng Yến lên như diều gặp gió. Cô xuất hiện lại trên mặt báo với hình ảnh một người mẫu đẳng cấp. Mới đây, siêu mẫu này cũng nhận lời làm cố vấn cho chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017” bên cạnh Hoa hậu Phạm Hương. Những bước thị phạm catwalk của Võ Hoàng Yến trên chương trình này trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài vì độ điêu luyện và đẹp mắt.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 10

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 11
Võ Hoàng Yến cố vấn cho các thí sinh của cuộc thi “Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017” - Ảnh: Internet

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 12
Các thí sinh tập trung theo dõi màn thị phạm catwalk "thần sầu" của Võ Hoàng Yến - Ảnh: Internet

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 13

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 14
Mấy ai qua nổi thần thái này của Võ Hoàng Yến - Ảnh: Internet

Trên đà thành công, Võ Hoàng Yến cũng đã góp mặt trong các vị trí quan trọng của Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam 2017 được tổ chức tại Hà Nội. Những bộ trang phục khó nhằn không làm khó được cô mà còn góp phần làm nổi bật khả năng catwalk "thần sầu" của siêu mẫu này.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 15

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 16
Những bộ trang phục cầu kỳ không làm khó được Võ Hoàng Yến tại Vietnam International Fashion Week 2017 - Ảnh: Internet

Trở lại một cách ngoạn mục với nhiều chương trình ấn tượng, Võ Hoàng Yến hứa hẹn sẽ phá đảo làng mẫu trong nước trong thời gian tới, với màu sắc riêng và tài năng của mình.

Hai năm sau tuyên bố bỏ nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến đã có sự trở lại không thể ngoạn mục hơn - Ảnh 17
Võ Hoàng Yến có vẻ đã “chán" nghỉ ngơi và quyết định gây dựng lại sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Từ khóa:   người mẫu người mẫu Võ Hoàng Yến Võ Hoàng Yến

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 38 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42