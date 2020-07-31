Khoe ảnh bên hội bạn thân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng "bỏng mắt" bởi gu thời trang sành điệu, khoe vòng 1 gợi cảm trước ống kính.
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Cuộc sống của ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau thông tin bầu bí thì mọi động thái của "nữ hoàng giải trí" lại được chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, nhan sắc đỉnh cao của Hà Hồ giữa thai kỳ luôn khiến dân tình phải xuýt xoa.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà được khen ngợi hết lời khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Tụ họp bên nhà thiết kế Lý Quí Khánh và nhóm bạn thân, bạn gái Kim Lý trở thành tâm điểm chú ý. Không cần trang điểm quá đậm, Hà Hồ vẫn được điểm cộng nhờ gu thời trang gợi cảm, sang trọng.
Tuy nhiên, dân mạng lại dồn sự chú ý vào vòng 1 căng đầy của bà bầu Hồ Ngọc Hà. Diện thiết kể gợi cảm, khoét sâu khoe ngực khủng, vòng 1 nóng bỏng của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chiếm trọn spotlight. Dân mạng "mất máu" vì lâu lắm mới thấy Hà Hồ diện trang phục hở bạo đến vậy.
Sau thời gian giấu giếm chuyện mang thai, gần đây, Hồ Ngọc Hà đã thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Cô không ngại "bế bụng bầu" tròn xoe xuất hiện tại sự kiện cùng Kim Lý. Cả hai thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào, tình tứ trước ống kính truyền thông.
Theo một số thông tin, hiện Hồ Ngọc Hà đang mang thai ở những tháng giữa thai kỳ. Dù vậy, cô vẫn được khen nức nở bởi nhan sắc xinh đẹp bất chấp bầu bí. Cô không tăng cân nhiều, vóc dáng vẫn vô cùng mảnh mai.