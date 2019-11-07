Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, Ngọc Lan stress đến mức vừa khóc vừa lái xe trong đêm

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về việc bị stress vì công việc.

Sau chuyến du lịch Hàn Quốc cùng con trai, nữ diễn viên Ngọc Lan trở về nước và bắt đầu với lịch làm việc bận rộn. Tuy nhiên, vì khoảng thời gian gần đây liên tục phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt cùng áp lực công việc nên Ngọc Lan đã bị stress.

Ngọc Lan bị stress vì công việc khiến fan lo lắng - Ảnh: FB

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: “Hôm qua mình stress công việc quá, mình phi ra Vũng Tàu, đây là cách để mình trốn chạy và cũng là để lấy lại cân bằng... Tối qua sau 1 chặng đường vừa lái xe vừa khóc mếu máo. Đi qua 3 trạm thu phí ai cũng nhìn mình như quái vật lạ”.

Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Theo đó để giải tỏa căng thẳng, bà xã Thanh Bình đã quyết định tự lái xe ra Vũng Tàu nghỉ ngơi. Ngọc Lan hài hước chia sẻ rằng, cô vừa lái xe vừa khóc mếu máo khiến ai nấy đều nhìn cô như quái vật.

Cuối bài đăng, Ngọc Lan cho biết bản thân đã lấy lại cân bằng: “Thôi thì vậy là vui, sóng biển đã đem đi hết những lo âu, những căng thẳng. Giờ thì khăn gói về Sài Gòn làm việc. Đời không mong gì nhiều, chỉ mong đủ khỏe mạnh và đủ kiên nhẫn để vượt qua những cơn sóng dữ”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho cô và mong cô hãy giữ gìn sức khỏe: “Cố lên Lan ơi, mạnh mẽ lên em”, “Thương chị, có những lúc cuộc sống bế tắc chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa chị nhỉ”, “Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống”, “Có những chuyện rất bình thường trong cuộc sống làm cho con người ta cảm thấy vui, và miễn sao vui là được”…

Ngọc Lan gây hoang mang khi nhớ về tình đầu giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt Diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ hoang mang khi bất ngờ nhớ về mối tình đầu giữa ồn ào hôn nhân với Thanh Bình "cơm không lành, canh không ngọt".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-hon-nhan-truc-trac-ngoc-lan-stress-den-muc-vua-khoc-vua-lai-xe-trong-dem-343538.html