Ngọc Lan gây hoang mang khi nhớ về tình đầu giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ hoang mang khi bất ngờ nhớ về mối tình đầu giữa ồn ào hôn nhân với Thanh Bình "cơm không lành, canh không ngọt".

Sau chuyến du lịch Hàn Quốc cùng con trai, diễn viên Ngọc Lan đã về nước và đang ghé thăm Vũng Tàu. Trên trang cá nhân, bà xã diễn viên Thanh Bình vừa đăng tải dòng tâm sự dài kể lại những kỷ niệm ở vùng đất này. Thế nhưng điều khiến fan hoang mang là cô lại bất ngờ nhắc và nhớ lại những kỷ niệm buồn vui bên mối tình đầu. Cô tâm sự: "Mối tình đầu của tôi là người Vũng Tàu, nói mối tình đầu là do tôi tự đặt vì so với những mối tình cặp nách trước đó tôi có biết yêu và hy sinh là gì đâu, nên với tôi anh là tình đầu. Tuy anh là người của biển nhưng lần đầu tôi và anh được cùng nhau ở biển thì lại là do tôi đi quay ngoài này, anh cũng vì công việc mà đi theo, nhưng lần đó tôi lại thấy anh rất khác, anh cứ buồn rười rượi và thường nhìn xa xăm, là 1 người nhạy cảm nên tôi hiểu được anh đang nghĩ về thời thơ ấu của anh ở đây và trong đó có mối tình đầu của anh, thế là từ đó, tôi biết buồn khi thấy biển và cũng kể từ đó tôi không bao giờ nhúng chân xuống nước biển ngoại trừ công việc yêu cầu”.

Ngọc Lan nhắc về kỷ niệm bên mẹ và nhớ về mối tình đầu khi đến Vũng Tàu - Ảnh: FB Ngoài những ký ức đẹp, Ngọc Lan da diết nhớ lại những ngày sau khi chia tay và nghĩ về thực tại cuộc sống của chính mình: “Thời gian trôi, rồi tôi và anh xa nhau, tôi lại tiếp tục với những mối tình khác mà không có biển trong đó. Thế nhưng, không hiểu sao mỗi khi buồn buồn, mỗi khi bế tắc tôi lại lái xe ra nơi này, 1 mình thôi, tôi thích từng cơn sóng biển và gió biển đập từng cơn vào mặt mình, dường như nó làm tôi tỉnh thì phải. Hoặc có khi tôi lái xe ra, chui liền vô phòng khách sạn, mở cửa sổ, mở vòi sen và cứ xả nước thế thôi, rồi vừa nghe sóng biển vừa đọc sách, đến sáng hôm sau lái xe về. Ấy thế mà tôi lại tỉnh ra, tất cả từ công việc, bạn bè, gia đình, tình cảm, qua 1 đêm với gió biển là tôi đều có hướng nhìn lạc quan hơn. Thế đấy, biển nhìn bao la, gió biển thì cứ như cuồng phong thế mà lại là nơi tôi có thể dựa đầu vào và tha hồ nhõng nhẽo.

Cuộc sống không bao giờ là mặt hồ yên ả, mà nó là cả đại dương bao la với từng cơn sóng dữ dội, nếu ta bơi giỏi, kỹ năng sống ta tốt, ta sẽ vượt qua được”. Theo chia sẻ, cô đến Vũng Tàu vì 'đây là cách để mình trốn chạy và cũng là để lấy lại cân bằng' - Ảnh: FB Thời gian gần đây, hôn nhân giữa Ngọc Lan và Thanh Bình bị nghi gặp trục trặc. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn không đăng ảnh tình tứ hay tương tác với nhau trên mạng xã hội. Lý giải về việc này, cả Ngọc Lan và Thanh Bình đều lấy lý do bận rộn công việc. Giữa thời điểm bị nghi hôn nhân không còn ấm êm, Ngọc Lan gây hoang mang khi bất ngờ nhớ về mối tình đầu - Ảnh: FB Dòng chia sẻ đầy tâm sự của Ngọc Lan nhận về nhiều lời động viên, an ủi từ bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, một dân mạng lại lên tiếng chỉ trích cô làm lố. Một dân mạng tỏ thái độ không hài lòng với Ngọc Lan - Ảnh: FB “Nói thật là mình hâm mộ 2 anh chị này nhưng gần đây không thích mấy. Gia đình nào cũng có sóng gió cùng nhau vượt qua được thì mới là giỏi. Cứ nay đăng buồn này mai đăng buồn kia có ai hiểu cho mình đâu, hay chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Mình là nghệ sĩ của công chúng mà, tất cả nhận lại chỉ là lời động viên sự thương hại vờ thôi. Vợ chồng đang hạnh phúc đi đăng status nhớ người yêu cũ chả ra làm sao cả... lố. Đó là ý kiến của tôi”, tài khoản H.N bức xúc.

Sau màn cãi cọ với dân mạng về chuyện Thanh Bình, Ngọc Lan cùng con trai có động thái cực đáng yêu ở Hàn Quốc Trước thềm "đám cưới thế kỷ" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Ngọc Lan cùng con trai Louis đã cosplay ảnh cưới của cặp đôi khiến ai cũng bật cười.

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