Ngọc Lan gây hoang mang khi nhớ về tình đầu giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Sau chuyến du lịch Hàn Quốc cùng con trai, diễn viên Ngọc Lan đã về nước và đang ghé thăm Vũng Tàu. Trên trang cá nhân, bà xã diễn viên Thanh Bình vừa đăng tải dòng tâm sự dài kể lại những kỷ niệm ở vùng đất này. Thế nhưng điều khiến fan hoang mang là cô lại bất ngờ nhắc và nhớ lại những kỷ niệm buồn vui bên mối tình đầu.

Cô tâm sự: "Mối tình đầu của tôi là người Vũng Tàu, nói mối tình đầu là do tôi tự đặt vì so với những mối tình cặp nách trước đó tôi có biết yêu và hy sinh là gì đâu, nên với tôi anh là tình đầu. Tuy anh là người của biển nhưng lần đầu tôi và anh được cùng nhau ở biển thì lại là do tôi đi quay ngoài này, anh cũng vì công việc mà đi theo, nhưng lần đó tôi lại thấy anh rất khác, anh cứ buồn rười rượi và thường nhìn xa xăm, là 1 người nhạy cảm nên tôi hiểu được anh đang nghĩ về thời thơ ấu của anh ở đây và trong đó có mối tình đầu của anh, thế là từ đó, tôi biết buồn khi thấy biển và cũng kể từ đó tôi không bao giờ nhúng chân xuống nước biển ngoại trừ công việc yêu cầu”.