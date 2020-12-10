Gia đình công bố cáo phó và thông tin lễ viếng NS Chí Tài trước khi đưa thi hài sang Mỹ

Hậu trường 10/12/2020 17:16

Theo thông tin vừa công bố, bạn bè và người hâm mộ có thể đến viếng cố nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 12/12 trước khi thi hài được đưa sang Mỹ.

Được biết, vợ nghệ sĩ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan đã ủy quyền cho danh hài Hoài Linh và Việt Hương lo tang lễ và thủ tục tại Việt Nam để đưa thi hài chồng qua Mỹ an táng. Bởi, cố nghệ sĩ ra đi đột ngột trong khi vợ và người thân đang ở Mỹ chưa thể về kịp.

Chiều nay (10/12), đại diện phía gia đình nghệ sĩ Chí Tài đã công bố cáo phó và thông tin lễ viếng tại Việt Nam để bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ có thể đến tiễn biệt. 

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Theo thông tin vừa công bố, khán giả có thể đến viếng nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 12/12 trước khi thi hài được đưa sang Mỹ - Ảnh: Internet

Theo cáo phó, nghệ sĩ Chí Tài (Giuse Nguyễn Chí Tài) qua đời lúc 13h35 ngày 9/12, hưởng thọ 63 tuổi.

Lễ viếng của cố danh hài sẽ diễn ra từ 9h-16h ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM). Sau đó, thi hài của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất và làm thủ tục sang Mỹ theo nguyện vọng của vợ và người thân.

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Vợ nghệ sĩ Chí Tài đang vô cùng suy sụp vì sự ra đi đột ngột của chồng. Cô ủy quyền cho danh hài Hoài Linh lo tang lễ tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Danh hài Chí Tài mất đột ngột vào ngày 9/12 vì đột quỵ khiến làng giải trí Việt chấn động. Anh ra đi để lại nỗi đau cho người thân, cùng niềm thương tiếc khôn nguôi cho đồng nghiệp, khán giả.

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