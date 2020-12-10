Phi Nhung nghẹn ngào kể lại lời dặn dò của NS Chí Tài: 'Anh em mình có chết cũng phải đẹp và để lại tiếng thơm cho đời'

Hậu trường 10/12/2020 16:06

Có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với đàn anh, ca sĩ Phi Nhung vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải bài viết dài chia sẻ về nghệ sĩ Chí Tài. Thường xuyên đi diễn chung nên cặp đôi nghệ sĩ có nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự chuyện nghề chuyện đời.

Câu chuyện xúc động dưới đây giữa ca sĩ Phi Nhung và nghệ sĩ Chí Tài khiến khán giả rưng rưng.

"Nghệ sĩ tụi mình trước mặt công chúng ngủ cũng phải đẹp, ra đường ăn mặc cũng phải đẹp. Quần áo phải chỉn chu khi lên sân khấu, có buồn mà đứng trước khán giả em cũng phải vui, phải cười nhé. Khi lên sân khấu phải xịt dầu thơm cho thơm... vì mình là người công chúng... mình phải tôn trọng khán giả nếu không là bị khán giả nói. Anh em mình không tôn trọng khán giả, anh em tụi mình có được cái tên của ngày hôm nay là được khán giả cho mình nên mình phải hết sức trân trọng. Quan trọng nhất của anh em mình có chết cũng phải đẹp, và làm sao để lại tiếng thơm cho cuộc đời nghệ sĩ của tụi mình... nên anh có chết cũng phải đẹp Nhung ơi", Phi Nhung nghẹn ngào kể lại.

chi tai qua doi
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột khiến sao Việt bàng hoàng, tiếc nuối - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Em biết rồi... (Chí Tài) anh chụp hình này trắng đen... anh chọn làm hình (avata) rất đẹp, nhắm mắt cười vẫn đẹp nè anh... Đúng, nghệ sĩ của mình có chết cũng phải đẹp... em nhớ rồi ạ. Anh em mình nhiều chuyện sau hậu trường vui nữa anh hén. Hai con heo bằng gỗ em mua từ Việt Nam mang về nặng muốn chết, em mua trên phi trường, em phải xách tay để tặng hai vợ chồng anh, vì anh hát bè cho em mấy bài hát hay quá... tiếng bè giọng hát của anh... nâng cái giọng hát của em lên càng hay hơn nữa... Em thích lắm... Hai con heo cũng gần 15 năm vậy mà anh cũng lau chùi sạch bóng vì nó bằng gỗ tốt mà, mắc tiền lắm nha Chí Tài... Anh ra đi mà không nói gì với tụi em hết. Anh nha nha chơi kỳ thật. Em ghét anh... Dạ em sẽ nhớ mãi những lời dặn dò của anh. Anh đi trước đi, rồi ca sĩ chúng mình ai cũng phải đi... đi sớm hay đi trễ mà thôi... không để anh một mình đâu".

chi tai qua doi 1
Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến làng giải trí Việt không ngừng tiếc thương. Theo dự kiến, trong một vài ngày tới, thi hài cố nghệ sĩ sẽ được đưa sang Mỹ làm tang lễ.

Gia đình chuẩn bị đưa thi hài NS Chí Tài sang Mỹ, chi phí dự kiến là con số 'khủng'

Gia đình chuẩn bị đưa thi hài NS Chí Tài sang Mỹ, chi phí dự kiến là con số 'khủng'

Theo một số thông tin được đăng tải, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ làm tang lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung nghệ sĩ Chí Tài qua đời danh hài Chí Tài qua đời

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026