"Nghệ sĩ tụi mình trước mặt công chúng ngủ cũng phải đẹp, ra đường ăn mặc cũng phải đẹp. Quần áo phải chỉn chu khi lên sân khấu, có buồn mà đứng trước khán giả em cũng phải vui, phải cười nhé. Khi lên sân khấu phải xịt dầu thơm cho thơm... vì mình là người công chúng... mình phải tôn trọng khán giả nếu không là bị khán giả nói. Anh em mình không tôn trọng khán giả, anh em tụi mình có được cái tên của ngày hôm nay là được khán giả cho mình nên mình phải hết sức trân trọng. Quan trọng nhất của anh em mình có chết cũng phải đẹp, và làm sao để lại tiếng thơm cho cuộc đời nghệ sĩ của tụi mình... nên anh có chết cũng phải đẹp Nhung ơi", Phi Nhung nghẹn ngào kể lại.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột khiến sao Việt bàng hoàng, tiếc nuối - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Em biết rồi... (Chí Tài) anh chụp hình này trắng đen... anh chọn làm hình (avata) rất đẹp, nhắm mắt cười vẫn đẹp nè anh... Đúng, nghệ sĩ của mình có chết cũng phải đẹp... em nhớ rồi ạ. Anh em mình nhiều chuyện sau hậu trường vui nữa anh hén. Hai con heo bằng gỗ em mua từ Việt Nam mang về nặng muốn chết, em mua trên phi trường, em phải xách tay để tặng hai vợ chồng anh, vì anh hát bè cho em mấy bài hát hay quá... tiếng bè giọng hát của anh... nâng cái giọng hát của em lên càng hay hơn nữa... Em thích lắm... Hai con heo cũng gần 15 năm vậy mà anh cũng lau chùi sạch bóng vì nó bằng gỗ tốt mà, mắc tiền lắm nha Chí Tài... Anh ra đi mà không nói gì với tụi em hết. Anh nha nha chơi kỳ thật. Em ghét anh... Dạ em sẽ nhớ mãi những lời dặn dò của anh. Anh đi trước đi, rồi ca sĩ chúng mình ai cũng phải đi... đi sớm hay đi trễ mà thôi... không để anh một mình đâu".