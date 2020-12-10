Gia đình chuẩn bị đưa thi hài NS Chí Tài sang Mỹ, chi phí dự kiến là con số 'khủng'

Hậu trường 10/12/2020 14:29

Theo một số thông tin được đăng tải, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ làm tang lễ.

Làng giải trí Việt vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của danh hài Chí Tài. Từ tối qua, rất đông người hâm mộ và nghệ sĩ Việt đã có mặt tại nhà tang lễ ở TP. Hồ Chí Minh với hi vọng có thể nhìn cố nghệ sĩ lần cuối.

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Nghệ sĩ Chí Tài mất vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột nên người thân đang ở Mỹ chưa thể về nước kịp. Tại Việt Nam, danh hài Hoài Linh được ủy quyền lo hậu sự cho người đồng nghiệp thân thiết. Nghệ sĩ Việt Hương cũng cùng đứng ra lo liệu với đàn anh. Dù chưa có thông báo ngày giờ cụ thể, nhưng người hâm mộ và các nghệ sĩ sẽ được viếng cố nghệ sĩ.

Theo mong muốn của vợ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan cùng gia đình, thi hài cố nghệ sĩ sẽ được mai táng tại Mỹ. Người thân của anh đã định cư ở đây nhiều năm. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc làm giấy tờ và đi lại có thể sẽ gặp không ít khó khăn.

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Sự ra đi của cố nghệ sĩ là mất mát lớn cho showbiz Việt - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin, chi phí cho việc ướp xác và vận chuyển thi thể về Mỹ qua đường hàng không là khoảng từ 12.000 đến 18.000 USD. Ngoài ra, chi phí cho việc chôn cất, thiêu và chuyển tro về Mỹ vào khoảng 3.500 đến 8.000 USD.

Tính sang tiền Việt Nam, con số này khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí có thể sẽ phát sinh thêm do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

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Danh hài Chí Tài rạng rỡ bên cạnh vợ - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, đại diện phía Hoài Linh cũng lên tiếng về thời gian lo tang lễ. Theo đó, anh còn đợi ý kiến từ ca sĩ Phương Loan và sẽ có thông báo cụ thể về ngày, giờ tổ chức lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam.

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