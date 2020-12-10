Cuối cùng phía danh hài Hoài Linh đã có chia sẻ chính thức đầu tiên về tang lễ của NS Chí Tài

Động thái đầu tiên phía danh hài Hoài Linh về tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chiều 9/12, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài mất vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Hiện tại vợ và gia đình cố nghệ sĩ vẫn đang ở Mỹ, tang lễ tại Việt Nam do danh hài Hoài Linh lo liệu.

Nhận tin dữ, danh hài Hoài Linh đã lập tức có mặt tại bệnh viện sau đó đưa thi hài Chí Tài về nhà tang lễ. Sau 1 ngày tất bật lo liệu cho đồng nghiệp, Hoài Linh đã có chia sẻ đầu tiên thông qua anh Phạm Thành Trung.

Danh hài Hoài Linh và Chí Tài có mối quan hệ bạn bè hơn 20 năm - Ảnh: Internet

Anh Thành Trung cho biết: "Được sự nhờ cậy và cho phép của anh Hoài Linh, thì tôi xin thông báo tới mọi người vài điều để mọi người hiểu và thông cảm cho anh Linh cũng như gia đình anh Tài! Hiện tại, anh Linh đang rất buồn và lo việc hậu sự cho anh Tài, nên không có tâm trạng để chia sẻ trên Facebook hay Fanpage của anh! Anh Linh có nhờ tôi nhắn với anh em báo chí, khi nào có thời gian tang lễ chính thức, anh sẽ thông báo với mọi người! Tránh nhiễu loạn thông tin. Sau khi bàn bạc với chị bé Heo vợ anh Tài, chắc chắn anh Linh sẽ tổ chức buổi tiễn đưa giúp anh em đồng nghiệp và khán giả hâm mộ có cơ hội được tiễn đưa anh Tài lần cuối, sẽ thông tin cụ thể tới mọi người khi có thời gian chính xác. Anh Linh cũng đang rất buồn, nên mọi người đừng cố gắng gọi điện hay nhắn tin hỏi, vì sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của anh nhiều".

Theo một số thông tin được đăng tải, gia đình danh hài Chí Tài đang lo mọi thủ tục để đưa thi hài sang Mỹ làm tang lễ.

Bài đăng của anh Phạm Thành Trung khi được danh hài Hoài Linh nhờ chia sẻ về tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Tin nhắn nghệ sĩ Hoài Linh nhờ nhắn đến công chúng - Ảnh: FB

Những thông tin mới nhất về lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

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