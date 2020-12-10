Chị dâu tiết lộ tình trạng của vợ nghệ sĩ Chí Tài khi chồng mất đột ngột

Hậu trường 10/12/2020 10:32

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài ở tuổi 62 để lại nỗi đau và tiếc thương vô cùng lớn với người thân, bạn bè và fan hâm mộ.

Ngày 9/12, làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương trước tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Anh ra đi đột ngột vì bị đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi.

Tiếc thương sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh, mọi người còn quan tâm đến việc cử hành tang lễ cho cố danh hài. Hiện tại, gia đình nam nghệ sĩ đang ở hải ngoại, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài dự kiến được đưa sang Mỹ trong vài ngày tới.

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Danh hài Chí Tài qua đời vào chiều 9/12, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Sáng 10/12, anh trai Chí Tài - ông Chí Thiện đã có chia sẻ với truyền thông về việc làm tang lễ. Theo đó, gia đình cố nghệ sĩ đều định cư tại Mỹ và họ sẽ làm thủ tục để đưa thi hài Chí Tài sang đó để tổ chức lễ tang. Còn mọi việc ở Việt Nam, gia đình sẽ nhờ Hoài Linh và Việt Hương lo liệu.

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Hoài Linh sẽ lo liệu mọi chuyện tại Việt Nam trước khi cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa sang Mỹ - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Zing, chị dâu Chí Tài bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ. Cô tiết lộ tình trạng hiện tại của Phương Loan - vợ Chí Tài: "Không ai tin Tài ra đi đột ngột như thế. Phương Loan hiện buồn đau, suy sụp lắm. Cô ấy cũng muốn sớm đưa thi hài chồng về Mỹ".

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Chí Tài và Phương Loan có hơn 30 năm chung sống hạnh phúc - Ảnh: Internet

Cố nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, tên thật là Nguyễn Chí Tài. Nam danh hài được biết đến khi đóng cặp cùng NSƯT Hoài Linh trên sân khấu hài. Với tính cách hài hước, gần gũi, anh được đồng nghiệp yêu mến và nể trọng.

Vợ danh hài Chí Tài đang chuẩn bị thủ tục về nước sau khi nhận tin dữ

Vợ danh hài Chí Tài đang chuẩn bị thủ tục về nước sau khi nhận tin dữ

Vợ của danh hài Chí Tài đang chuẩn bị thủ tục về nước sau khi biết tin dữ của chồng.

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