Được ông xã cưng chiều nhưng Hari Won vẫn ‘nổi đóa’ vì Trấn Thành không cho làm điều này

Câu chuyện đầy hài hước của bà xã Trấn Thành - ca sĩ Hari Won trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ đăng dòng trạng thái thể hiện sự tức giận với Trấn Thành trên trang Instagram cá nhân.

Cụ thể, khi vừa tới khách sạn, giọng ca “Anh cứ đi đi” nhận được món quà là những chiếc bánh ngọt thơm ngon đã chuẩn bị sẵn. Vì quá đói nên Hari Won muốn ăn thử ngay nhưng lại bị ông xã ngăn cản.

Nữ ca sĩ than thở: “Mới vào phòng thấy mấy miếng bánh. Ui cha cha đói quá định ăn, là ông nội tui cản liền... Tui tức quá tui nói tui đói! Sao không cho ăn! Ổng nói em không thấy bối cảnh đẹp hả?”. Hóa ra, chỉ vì món bánh được thiết kế quá cầu kỳ và đẹp mắt nên Trấn Thành nhất quyết không để vợ “đánh chén”.

Trước phản ứng của ông xã, Hari Won phải tự hoài nghi chính mình: “Chẳng lẽ tui tham ăn?”.

Qua hình ảnh đăng tải, những chiếc bánh được trình bày rất tinh tế - Ảnh: IG

Ngay dưới bài viết, cư dân mạng liên tục thể hiện sự thích thú trước câu chuyện hài hước của hai vợ chồng “A Xìn”: “Dễ thương quá đi”, “Chị Hari giận liền, đói mà không cho ăn là sao”, “Phải chụp hình sống ảo trước khi ăn nha chị”, “Quên sống ảo là không được với anh Xìn nha”, “Hai vợ chồng chị đáng yêu quá”, “Đẹp quá chị ơi, thế này thì anh Thành không nỡ ăn là đúng rồi. Chỉ cần ngắm thôi là đã thấy no”…

Cặp đôi đang cùng nhau vi vu tại Sa Pa - Ảnh: IG

Được biết, vợ chồng Trấn Thành cùng hội bạn thân gồm có Quang Trung, Trúc Nhân, Lê Giang… đang có chuyến du lịch tại Sa Pa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-ong-xa-cung-chieu-nhung-hari-won-van-noi-doa-vi-tran-thanh-khong-cho-lam-dieu-nay-372499.html