Đinh Ngọc Diệp vừa sinh con thứ 2 cho Victor Vũ, dân tình tò mò em bé giống ba hay mẹ hơn?

Tin vui được đạo diễn Victor Vũ thông báo thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan gửi lời chúc mừng vợ chồng Đinh Ngọc Diệp.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Victor Vũ báo tin vui vợ đã hạ sinh thành công con trai thứ 2 qua dòng trạng thái ngắn gọn: "Đang quay thì ở nhà báo tin vui, tranh thủ chạy đây". Trước đó ít ngày, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ bức ảnh bụng bầu khá lớn và tiết lộ sắp đến ngày "vượt cạn". Con thứ 2 của cặp đôi có tên Nolan Vũ, hiện hình ảnh về em bé vẫn chưa được hé lộ.



Đạo diễn Victor Vũ thông báo tin vui vào tối 31/7 - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nhà sản xuất phim nổi tiếng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Mọi người gửi lời chúc mừng vợ chồng nghệ sĩ đón thêm thành viên mới. Diễn viên Ốc Thanh Vân bày tỏ: "Oa tuyệt vời anh ơi! Chúc mừng cả nhà!". Trương Bảo Như chia vui: "Em chúc mừng anh và gia đình đón thêm thiên thần nhỏ đáng yêu". Ngoài ra, nghệ sĩ Chiều Xuân, Tiến Luật, Trúc Anh, Nguyên Khang... cũng đồng loạt chúc mừng vợ chồng Victor Vũ.

Đặc biệt, nhiều dân mạng khá tò mò về diện mạo em bé sẽ giống ba hay mẹ hơn và hi vọng cặp đôi sớm khoe ảnh con.

Vợ chồng nghệ sĩ giấu kín mọi thông tin bầu bí. Mãi đến tháng thứ 8 thai kỳ, cặp đôi mới báo tin vui với mọi người - Ảnh: FB

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Ảnh: FB

Năm 2016, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ "về chung nhà" bằng một hôn lễ hoành tráng. Sau 4 năm kết hôn, họ vẫn được mệnh danh là "cặp đôi vàng" của showbiz Việt. Hiện con trai đầu lòng của vợ chồng đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã được gần 2 tuổi.

Cuộc đời thăng trầm của nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Cường Đô la Duyên Anh từng nhiều lần tái xuất nhưng không có hoạt động nghệ thuật thu hút sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-ngoc-diep-vua-sinh-con-thu-2-cho-victor-vu-dan-tinh-to-mo-em-be-giong-ba-hay-me-hon-373706.html