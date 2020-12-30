Điều trùng hợp kỳ lạ sau sự ra đi của NS Chí Tài và ca sĩ Vân Quang Long

Chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài, làng giải trí Việt tiếp tục nhận tin dữ từ ca sĩ Vân Quang Long.

Những ngày cuối cùng của năm 2020, showbiz Việt nhuốm màu tang thương khi liên tục đón nhận tin dữ. Chỉ trong thời gian ngắn, công chúng liên tục nhận tin buồn về sự ra đi đột ngột của nhiều nghệ sĩ tài năng.

Chưa tròn 1 tháng sau khi nghệ sĩ Chí Tài vĩnh biệt cõi đời, ca sĩ Vân Quang Long lại đột ngột ra đi để lại cú sốc lớn với cả Vbiz.



Hơn 2 tuần sau khi nghệ sĩ Chí Tài mất, Vân Quang Long cũng vĩnh biệt cõi đời với lý do tương tự đàn anh - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời chia buồn, cư dân mạng bất ngờ tìm ra được những điểm trùng hợp đầy xót xa của hai cố nghệ sĩ. Theo đó, cả hai đều ra đi một cách đột ngột vì chứng đột quỵ.

Danh hài Chí Tài mất trong cô đơn tại Việt Nam khi người thân và bà xã Phương Loan đều đang ở Mỹ. Ngược lại, Vân Quang Long cô đơn tại Mỹ, trong khi vợ con đang sống tại Việt Nam. Cả hai bất đắc dĩ sống xa gia đình do dịch Covid-19. Dù làm việc xa nhà nhưng cố nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Vân Quang Long đều hết lòng yêu thương và quan tâm vợ.

Hình ảnh được Vân Quang Long đăng tải để tiễn biệt cố danh hài Chí Tài - Ảnh: FB

Đặc biệt, cư dân mạng đã tìm lại được khoảnh khắc ca sĩ Vân Quang Long chụp cùng nghệ sĩ Chí Tài khi anh đến dự tiệc thôi nôi của con gái đồng nghiệp 1 năm trước.

Bức ảnh này được cựu thành viên nhóm 1088 đăng tải lên trang cá nhân thay cho lời tiễn biệt khi hay tin đàn anh qua đời. Nào ngờ chỉ 20 ngày sau, anh cũng ra đi với lý do tương tự đàn anh.

Quặn lòng đọc tin nhắn cuối cùng Vân Quang Long gửi bạn bè, nhắc đến vợ con đầy da diết Trong tin nhắn trò chuyện với ca sĩ Khánh Đơn, Vân Quang Long bày tỏ sự nhớ nhung với vợ con khi chưa thể về nước.

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