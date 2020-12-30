Sau khi biết tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời, đạo diễn Bá Cường đã có chia sẻ xúc động, đặc biệt là về các con.

Tối 29/12, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ. Nam ca sĩ mất vì đột quỵ khi đang ăn cơm, hưởng dương 41 tuổi.

Vân Quang Long qua đời là cú sốc lớn với người thân, đồng nghiệp và khán giả - Ảnh: Internet

Anh ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau xót. Mới đây, đạo diễn Bá Cường đã có chia sẻ xúc động khi nhận tin dữ của đàn anh. Được biết, vợ cũ của Vân Quang Long chính là vợ hiện tại của Bá Cường. Cách hành xử văn minh của anh khiến mọi người xúc động.

Lời nhắn của đạo diễn Bá Cường gửi ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Đạo diễn Bá Cường nhắn nhủ: "Hôm nay là một ngày mà định mệnh trớ trêu! Ngày em sẽ bắt đầu mọi thứ, thì lại là ngày anh kết thúc mọi thứ. Em và anh khác nhau nhiều thứ. Nhưng định mệnh khiến anh và em có sợi dây liên kết vô hình và hữu hình mọi thứ với nhau. Em tin anh đã trọn vẹn với cuộc đời này rồi. Anh ra đi thanh thản. Đám nhỏ vẫn mãi mãi là con của anh và em. Gia đình ấy vẫn mãi mãi là của chúng ta! Nên anh cứ yên tâm! Thương anh!".

Vân Quang Long và vợ cũ có chung 2 người con trước khi ly hôn, bé lớn khoảng 13 tuổi, bé nhỏ khoảng 8 tuổi - Ảnh: Internet

Dù người thân mong muốn đưa thi hài Vân Quang Long về nước nhưng vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên thủ tục gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin mới nhất, gia đình đã thống nhất tổ chức lễ tang tại Mỹ, sau đó tro cốt của cố nghệ sĩ sẽ được đưa về quê hương.

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